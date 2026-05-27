Bluetoothmyggan gör nytt försök

Första försöket misslyckades för svenska Emendion att lansera en myggmikrofon i studiokvalitet med stöd för den skygga Blutoothstandarden Auracast. Nu gör Emendion ett nytt försök att skapa surr kring sin mygga.

Lansering via Kickstarter pågår. Produkten beräknas vara tillgänglig för leverans sommaren 2026.

Det coolaste med Auracast är att lyssnaren kan använda sin egen mobil, hörapparat, laptop, egna hörlurar, et cetera, som mottagare.

Är du en guide – till exempel – sätter du fast myggmikrofonen i skjortuppslaget och ber turisterna att ratta in din frekvens.

– Tyvärr nådde vi inte riktigt upp till vårt mål under den senaste kampanjen, säger Nils Östlund, en av grundarna, till Elektroniktidningen

Men har istället jobbat vidare. Mottagaren har fått ny design och hårdvaran är omkonstruerad.

Enligt Emendion har Bluetooth LE Audio och Auracast nu börjat gå från teknisk standard till vardagliga användningsområden.

– Vi är i början på ett större teknikskifte inom trådlöst ljud. Det finns ett växande intresse för den här typen av ljudlösningar.

Vi får väl se! Vi har hört det förut. Auracast har sannerligen låtit vänta på sig.

Den spikades redan 2019. Ett par, tre gånger sedan dess har media godtroget skrivit att den står för dörren, även Elektroniktidningen. Men det har inte hänt något.

Bluetoothstandarden i sig har sedan länge gått vidare och klubbades i version 6.2 i november.

Det är inte historiskt okänt att nya delar av Bluetooth spikats – och aldrig kommit till skarpt bruk. Det drabbade Bluetooth över Wifi.

Bluetooth över Wifi?! Precis.

Elektroniktidningen skrev om Emendion och dess minimikrofon Aspen Aura för ett drygt år sedan.

– Vi har pågående dialoger med flera företag i Norden kring våra produkter.

Aspen Aura är en kompakt Auracastmikrofon med USB-C för stationära och mobila enheter.

Den väger 5 gram och sänder upp till 20 meter utan parkoppling. Den tillverkas i Europa.

Brusnivån är 15 dBA och signal-till-brus förhållandet 79 dB

Emendion grundades 2023 av ingenjörerna Nils Östlund, Darush Namin och Niclas Sidekrans.