Första försöket misslyckades för svenska Emendion att lansera en myggmikrofon i studiokvalitet med stöd för den skygga Blutoothstandarden Auracast. Nu gör Emendion ett nytt försök att skapa surr kring sin mygga.

Lansering via Kickstarter pågår. Produkten beräknas vara tillgänglig för leverans sommaren 2026. 

Det coolaste med Auracast är att lyssnaren kan använda sin egen mobil, hörapparat, laptop, egna hörlurar, et cetera, som mottagare. 

Är du en guide – till exempel – sätter du fast myggmikrofonen i skjortuppslaget och ber turisterna att ratta in din frekvens. 

– Tyvärr nådde vi inte riktigt upp till vårt mål under den senaste kampanjen, säger Nils Östlund, en av grundarna, till Elektroniktidningen

Men har istället jobbat vidare. Mottagaren har fått ny design och hårdvaran är omkonstruerad.

Enligt Emendion har Bluetooth LE Audio och Auracast nu börjat gå från teknisk standard till vardagliga användningsområden.

– Vi är i början på ett större teknikskifte inom trådlöst ljud. Det finns ett växande intresse för den här typen av ljudlösningar.

Vi får väl se! Vi har hört det förut. Auracast har sannerligen låtit vänta på sig. 

Den spikades redan 2019. Ett par, tre gånger sedan dess har media godtroget skrivit att den står för dörren, även Elektroniktidningen. Men det har inte hänt något.

Bluetoothstandarden i sig har sedan länge gått vidare och klubbades i version 6.2 i november. 

Det är inte historiskt okänt att nya delar av Bluetooth spikats – och aldrig kommit till skarpt bruk. Det drabbade Bluetooth över Wifi.

Bluetooth över Wifi?! Precis.

Elektroniktidningen skrev om Emendion och dess minimikrofon Aspen Aura för ett drygt år sedan.

– Vi har pågående dialoger med flera företag i Norden kring våra produkter.

Aspen Aura är en kompakt Auracastmikrofon med USB-C  för stationära och mobila enheter. 

Den väger 5 gram och sänder upp till 20 meter utan parkoppling. Den tillverkas i Europa.

Brusnivån är 15 dBA och  signal-till-brus förhållandet 79 dB

Emendion grundades 2023 av ingenjörerna Nils Östlund, Darush Namin och Niclas Sidekrans.

LE Audio och Auracast

Traditionell Bluetooth kopplar en ljudkälla till en mottagare. Auracast är i princip en portabel radiostation som sänder till alla som finns i rummet. Flygplatser kommer att använda Auracast för information, den kommer ersätta hörselslingor på föreläsningar, och så vidare.

 

IVA:s råd till Halvledarsverige
27 maj 2026 15:56 - Per Henricsson
IVA:s råd till Halvledarsverige

Den statliga styrningen måste samordnas, det behövs pilotlinor liksom en långsiktig finansiering för att göra det svenska ekosystemet inom halvledarområdet relevant i ett internationellt perspektiv. Slutsatserna presenteras i IVA-rapporten ”Svenska framtider – Halvledare” signerad IVA.

Sensorer du känner igen på pipet
27 maj 2026 15:57 - Jan Tångring
Sensorer du känner igen på pipet

Knirrar det i dörren när du öppnar den? Knakar det i trappen när du går i den? Känner du igen sucken av din kylskåpsdörr?

Invigd: Notes nya fabrik i Torsby
27 maj 2026 08:53 - Per Henricsson
Invigd: Notes nya fabrik i Torsby

I maj 2023 köpte Note loss den äldre fabriken på 7 000 kvadratmeter. I slutet av förra året var utbyggnaden klar, vilket ger en fördubbling till 15 000 kvadratmeter och nu är fabriken invigd.

Batteritestare från Göteborg
26 maj 2026 15:17 - Per Henricsson
Batteritestare från Göteborg

5200-serien är en ny generation testare för battericeller från Göteborgsföretaget Wireflow. Produktfamiljen består av WF 5218 för övervakning och balansering samt gateway-enheterna WF 5220 för USB och WF 5221 för EtherCAT. 

CATL:s batteribyte stöder lätta lastbilar
26 maj 2026 12:52 - Jan Tångring
CATL:s batteribyte stöder lätta lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har anpassat sin batteribytesteknik Choco Swap till lätta lätta last­bilar. Till nästa årsskifte kommer tekniken – CATL kallar den för en ”standard” –  att finnas i 140 batterimackar.

Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram
26 maj 2026 08:37 - Per Henricsson
Östergötland blir nav i Natos acceleratorprogram

Företagsinkubatorn Lead har utsetts till Sveriges accelerator inom Natos innovations­organisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.

Tria: Första akten i CRA
26 maj 2026 08:13 - Cedric Vincent, Tria Technologies
Tria: Första akten i CRA

Cyberattacker blir allt vanligare – och allt allvarligare – i en allt mer digital värld. De är en fara för både tillverkare och leverantörer. Och för samhället som helhet. 

Självkörande busslinje krockade på premiären
25 maj 2026 14:55 - Jan Tångring
Självkörande busslinje krockade på premiären

Göteborgs första självkörande buss krockade med en spårvagn en timme efter premiären. Ingen skadades. 

Striden om Nexperia eskalerar med stämning
25 maj 2026 13:48 - Per Henricsson
Striden om Nexperia eskalerar med stämning

Kinesiska Wingtech, som äger Nexperia, har stämt den nederländska delen av bolaget plus några av dess chefer på 1,2 miljarder dollar. Företaget vill ha kompensation för förlorade affärer sedan den nederländska staten tog tillfällig kontroll över bolaget i oktober förra året.

Upprop: Cybersäkerhet kräver omstart av IT
25 maj 2026 13:47 - Jan Tångring

Dagens de facto-strategi att rätta sårbarheter i mjukvara allteftersom de upptäcks, är hopplöst föråldrad. Systemen måste byggas osårbara i grunden. Det är ett av budskapen från Zero Day Clock, ett upprop för cybersäkerhet.

Klart: Ericsson lämnar Kista
25 maj 2026 09:35 - Per Henricsson
Klart: Ericsson lämnar Kista

Ericsson har beslutat att flytta verksamheten i Stockholm, inklusive huvudkontoret, från Kista till Hagastaden, ett område som delas av Stockholm och Solna. Flytten inleds i början av 2028.

Alibaba tar ytterligare en tugga av Nvidias lunch
25 maj 2026 07:57 - Jan Tångring
Alibaba tar ytterligare en tugga av Nvidias lunch

Tre gånger snabbare än sin föregångare är kinesiska ehandelsjätten Alibabas AI-processor Zhenwu M890. Den presenterades den 20 maj.

Mythos hittar 3900 sårbarheter i öppen källkod
25 maj 2026 07:57 - Jan Tångring
Mythos hittar 3900 sårbarheter i öppen källkod

Sammanlagt 3900 kritiska och allvarliga sårbarheter har amerikanska Anthropics omtalade stora språkmodell Mythos hittat i drygt tusen öppenkodsprojekt. Uppskattningsvis. Projekt sägs ha bett Anthropic hålla tillbaka Mythos lite grand – de hinner inte åtgärda alla rapporter Mythos levererar.

Fordonsindustrin tvingar EU dra tillbaka svartlistning
22 maj 2026 14:50 - Per Henricsson
Fordonsindustrin tvingar EU dra tillbaka svartlistning

För en månad sedan hamnade kinesiska Yangzhou Yangjie på EU:s sanktionslista efter att ha sålt produkter till Ryssland som kan användas i kriget mot Ukraina. En oväntad konsekvens var att det stoppade leveranser av diskreta halv­ledar­kompo­nen­ter från företagets amerikanska dotterbolag MCC. Enligt nyhets­byrån Bloomberg har det lett till problem för fordons­industrin som övertygat EU att inom kort lyfta sank­tionerna.

Frankrike vill bygga gigawatt-AI-center
22 maj 2026 09:55 - Jan Tångring

För tio miljarder euro vill ett franskt konsortium bygga AI-EU-suveränitet i form av ett kolossalt franskt AI-datacenter. Det hoppas på sponsring från EU:s datacenterfond för AI.

CRA-säkrad inbyggnadsarkitektur
22 maj 2026 08:17 - Sysgo
CRA-säkrad inbyggnadsarkitektur

För utvecklare och systemintegratörer i säkerhetskritiska sektorer som järnväg, flyg, försvar och industriell automation kan dessa krav vara överväldigande. Tyska Sysgo, som utvecklar säkerhetskritiska realtidsoperativsystem, vill gärna vara en ­strategisk partner i denna omställning.

Litauen tillåter självkörande Tesla
22 maj 2026 07:45 - Jan Tångring
Litauen tillåter självkörande Tesla

Om Nederländerna kan tillåta Tesla-självkörning, så kan vi. Så tänker Litauen och godkänner Tesla FSD utan att göra en egen utvärdering.

Waymo tar timeout från översvämmade gator
22 maj 2026 07:45 - Jan Tångring

Amerikanska robotaxibolaget Waymo pausar sin tjänst i Atlanta och San Antonio i väntan på bättre väder. Bilarna kan inte hantera översvämmade gator efter plötsliga regnskurar.

Ingen strejk på Samsung
21 maj 2026 14:16 - Per Henricsson

I sista minuten kom facket och ledningen överens om villkoren för bonusar, därmed är storstrejken som skulle ha startats idag uppskjuten medan medlemmarna röstar om förslaget, rapporterar Reuters.

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)