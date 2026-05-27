Sensorer du känner igen på pipet

Knirrar det i dörren när du öppnar den? Knakar det i trappen när du går i den? Känner du igen sucken av din kylskåpsdörr?

Ja, det gör du, och det betyder att det finns information i ljudet. Med en mikrofon skulle du kunna träna AI att känna igen ljudet av din kylskåpsdörr.

En grupp amerikanska forskare gör ungefär så, fast tvärtom.

De designar små metallblad som piper när de rör sig. Frekvenserna ligger över vad människor kan höra – signalerna är smalbandigt ultraljud.

De små metallskivorna finns med olika pipmönster som fungerar som deras unika id. De har akustiska signaturer som är designade för att vara enkla att särskilja. AI-träningen är alltså redan avklarad när de levereras tillsammans med en mikrofon.

Notera att dessa sensorer inte använder någon energi – inte mer än en bjällra monterad på kylskåpsdörren skulle göra.

Det är det de är, eller hur? Ultraljudsbjällror.

Soundoff heter konceptet, som presenteras av forskare vid Georgia Institute of Technology.

Montera dem på skåpdörrar, vattenkransvred, dörrar, stolar, fönster, toalettsitser, under dörrmattan eller under madrassen – beroende på vilka typer av händelser i ditt smarta hem du är mest intresserad av att kartlägga.

Styckekostnaden hamnar på några öre.

Systemet stöder hundratals olika pipsignaturer i samma akustiska rum. Forskarna har även en fysiksimulator som hjälper dig att skräddarsy nya pipmönster.