Nexperia startar tillverkning i USA

Mitt under pågående konflikt med den kinesiska ägaren har ledningen i Nederländerna startat ett samarbete med det amerikanska foundryt Polar. Planen är att börja tillverka MOSFET-transistorer i USA för bland annat AI-servrar, robotar, fordon och industriprodukter.

Polar Semiconductor är specialiserat på tillverkning av halvledarkomponenter för bland annat kraftelektronik och sensorer för fordons-, industri-, flyg- och försvars-, datacenter- samt konsumentillämpningar.

Företagets fabrik finns i Bloomington, Minnesota, och har processer för BCD, BiCMOS, MOSFET, IGBT, mems, GaN och sensorer, tillsammans med tjänster för design, tekniköverföring och karakterisering.

Pressmeddelandet säger inget om vilka av Nexperias MOSFET-produkter som ska tillverkas i USA men företaget har ett omfattande utbud av N-kanals och P-kanals transistorer från 12 V till 100 V. De går att få i olika kapslar inklusive utrymmessnåla som DFN0603 för wearables och copper-clip LFPAK för industriella tillämpningar.