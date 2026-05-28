Liten trådlös modul från Advantech

Advantechs lilla trådlösa modul AIW-411 klarar att hantera cybersäkerheten i exempelvis en elbilsladdare eller en smart elmätare. Den baseras på NXP:s Cortex-M33-processor RW612.

Modulen mäter 30×15 mm – formatet heter OSM Size-0.

Den stöder Bluetooth LE 5.4 och Wi-Fi 6 (802.11ax, 2.4/5 GHz, 1T1R). Advantech lyfter fram att den stöder energisparprotokollet TWT (Target Wake Time), som du kan använda för att skicka korta rapporter med mellanliggande vila.

Processorn är en NXP RW612 klockad till 260 MHz. Den stöder säker boot, hårdvarubaserad kryptering och annan cybersäkerhet i ett block som NXP kallar EdgeLock. Och den har ett deep sleep-läge.

Du kan utveckla i FreeRTOS och Zephyr i NXP:s egen miljö MCUXpresso. Via Advantech kan du få designstöd om du hör av dig.

Gränssnitten är USB 2.0 OTG, PSRAM, Ethernet RMII, SPI, UART (två stycken), I²C (två stycken) och PWM (tre stycken). Och så har den två AD-omvandlare.

Modulen trivs bäst i temperaturer mellan –40 och 85 °C. Referensbärkortet heter AIW-DK411.

Alltsammans ska finnas för beställning nu.