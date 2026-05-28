Ingen export av Ga och Ge i april

När siffrorna för april nyligen släpptes av den kinesiska tullen visade de att exporten av germanium och gallium fallit till nära noll. Strategic Metal Invest noterar dessutom att toppmötet mellan USA och Kina nyligen inte verkar ha resulterat i några lättnader när det kommer till exportregler.

Enligt tulldata exporterade Kina bara tre kilo gallium i april, allt gick till kunder i Malaysia. Siffran innebär en kollaps på mer än 99 procent jämfört med både föregående månad, då 5 350 kilogram exporterades, och samma månad föregående år, då leveranserna uppgick till 4 777 kilogram, skriver Strategic Metal Invest.

Germaniumexporten var försumbar. Mindre än ett kilo vardera gick till kunder i Tyskland och Japan.

Siffrorna kommer överraskande eftersom exporten i mars av både gallium och germanium låg på betydligt högre nivåer. Germaniumexporten var 998 kilo och galliumleveranserna låg på 5 320 kilo.

Huruvida aprilsiffrorna speglar en avsiktlig politisk åtstramning från Pekings sida, flaskhalsar i licensgivningen eller en tillfällig störning är oklart, skriver Strategic Metal Invest. 

Kina har tidigare använt sin dominerande position inom båda metallerna för att utöva geopolitiskt tryck, bland annat genom att stänga av Japan från galliumleveranser tidigare i år och genom att i december 2024 formellt förbjuda export till USA – ett förbud som senare hävdes.

28 maj 2026 09:37 - Per Henricsson
På galamiddagen den 14 oktober vill innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem uppmärksamma personer och företag som gjort avtryck i branschen. Det nyinstiftade priset delas ut i fem kategorier: Smartare Personlighet, Smartare Företag, Smartare Nykomling, Smartare FOI-projekt och Branschens Pris.

28 maj 2026 09:05 - Jan Tångring
Advantechs lilla trådlösa modul AIW-411 klarar att hantera cybersäkerheten i exempelvis en elbilsladdare eller en smart elmätare. Den baseras på NXP:s Cortex-M33-processor RW612.

28 maj 2026 08:24 - Per Henricsson
Mitt under pågående konflikt med den kinesiska ägaren har ledningen i Nederländerna startat ett samarbete med det amerikanska foundryt Polar. Planen är att börja tillverka MOSFET-transistorer i USA för bland annat AI-servrar, robotar, fordon och industriprodukter.

27 maj 2026 15:56 - Per Henricsson
Den statliga styrningen måste samordnas, det behövs pilotlinor liksom en långsiktig finansiering för att göra det svenska ekosystemet inom halvledarområdet relevant i ett internationellt perspektiv. Slutsatserna presenteras i IVA-rapporten ”Svenska framtider – Halvledare” signerad IVA.

27 maj 2026 15:57 - Jan Tångring
Knirrar det i dörren när du öppnar den? Knakar det i trappen när du går i den? Känner du igen sucken av din kylskåpsdörr?

27 maj 2026 15:11 - Jan Tångring
Första försöket misslyckades för svenska Emendion att lansera en myggmikrofon i studiokvalitet med stöd för den skygga Blutoothstandarden Auracast. Nu gör Emendion ett nytt försök att skapa surr kring sin mygga.

27 maj 2026 08:53 - Per Henricsson
I maj 2023 köpte Note loss den äldre fabriken på 7 000 kvadratmeter. I slutet av förra året var utbyggnaden klar, vilket ger en fördubbling till 15 000 kvadratmeter och nu är fabriken invigd.

26 maj 2026 15:17 - Per Henricsson
5200-serien är en ny generation testare för battericeller från Göteborgsföretaget Wireflow. Produktfamiljen består av WF 5218 för övervakning och balansering samt gateway-enheterna WF 5220 för USB och WF 5221 för EtherCAT. 

26 maj 2026 12:52 - Jan Tångring
Kinesiska batterijätten CATL har anpassat sin batteribytesteknik Choco Swap till lätta lätta last­bilar. Till nästa årsskifte kommer tekniken – CATL kallar den för en ”standard” –  att finnas i 140 batterimackar.

26 maj 2026 08:37 - Per Henricsson
Företagsinkubatorn Lead har utsetts till Sveriges accelerator inom Natos innovations­organisation Diana. Det ska generera ny teknik för både civila och militära tillämpningar.

26 maj 2026 08:13 - Cedric Vincent, Tria Technologies
Cyberattacker blir allt vanligare – och allt allvarligare – i en allt mer digital värld. De är en fara för både tillverkare och leverantörer. Och för samhället som helhet. 

25 maj 2026 14:55 - Jan Tångring
Göteborgs första självkörande buss krockade med en spårvagn en timme efter premiären. Ingen skadades. 

25 maj 2026 13:48 - Per Henricsson
Kinesiska Wingtech, som äger Nexperia, har stämt den nederländska delen av bolaget plus några av dess chefer på 1,2 miljarder dollar. Företaget vill ha kompensation för förlorade affärer sedan den nederländska staten tog tillfällig kontroll över bolaget i oktober förra året.

25 maj 2026 13:47 - Jan Tångring

Dagens de facto-strategi att rätta sårbarheter i mjukvara allteftersom de upptäcks, är hopplöst föråldrad. Systemen måste byggas osårbara i grunden. Det är ett av budskapen från Zero Day Clock, ett upprop för cybersäkerhet.

25 maj 2026 09:35 - Per Henricsson
Ericsson har beslutat att flytta verksamheten i Stockholm, inklusive huvudkontoret, från Kista till Hagastaden, ett område som delas av Stockholm och Solna. Flytten inleds i början av 2028.

25 maj 2026 07:57 - Jan Tångring
Tre gånger snabbare än sin föregångare är kinesiska ehandelsjätten Alibabas AI-processor Zhenwu M890. Den presenterades den 20 maj.

25 maj 2026 07:57 - Jan Tångring
Sammanlagt 3900 kritiska och allvarliga sårbarheter har amerikanska Anthropics omtalade stora språkmodell Mythos hittat i drygt tusen öppenkodsprojekt. Uppskattningsvis. Projekt sägs ha bett Anthropic hålla tillbaka Mythos lite grand – de hinner inte åtgärda alla rapporter Mythos levererar.

22 maj 2026 14:50 - Per Henricsson
För en månad sedan hamnade kinesiska Yangzhou Yangjie på EU:s sanktionslista efter att ha sålt produkter till Ryssland som kan användas i kriget mot Ukraina. En oväntad konsekvens var att det stoppade leveranser av diskreta halv­ledar­kompo­nen­ter från företagets amerikanska dotterbolag MCC. Enligt nyhets­byrån Bloomberg har det lett till problem för fordons­industrin som övertygat EU att inom kort lyfta sank­tionerna.

22 maj 2026 09:55 - Jan Tångring

22 maj 2026 08:17 - Sysgo
För utvecklare och systemintegratörer i säkerhetskritiska sektorer som järnväg, flyg, försvar och industriell automation kan dessa krav vara överväldigande. Tyska Sysgo, som utvecklar säkerhetskritiska realtidsoperativsystem, vill gärna vara en ­strategisk partner i denna omställning.

