Ingen export av Ga och Ge i april

När siffrorna för april nyligen släpptes av den kinesiska tullen visade de att exporten av germanium och gallium fallit till nära noll. Strategic Metal Invest noterar dessutom att toppmötet mellan USA och Kina nyligen inte verkar ha resulterat i några lättnader när det kommer till exportregler.

Enligt tulldata exporterade Kina bara tre kilo gallium i april, allt gick till kunder i Malaysia. Siffran innebär en kollaps på mer än 99 procent jämfört med både föregående månad, då 5 350 kilogram exporterades, och samma månad föregående år, då leveranserna uppgick till 4 777 kilogram, skriver Strategic Metal Invest.

Germaniumexporten var försumbar. Mindre än ett kilo vardera gick till kunder i Tyskland och Japan.

Siffrorna kommer överraskande eftersom exporten i mars av både gallium och germanium låg på betydligt högre nivåer. Germaniumexporten var 998 kilo och galliumleveranserna låg på 5 320 kilo.

Huruvida aprilsiffrorna speglar en avsiktlig politisk åtstramning från Pekings sida, flaskhalsar i licensgivningen eller en tillfällig störning är oklart, skriver Strategic Metal Invest.

Kina har tidigare använt sin dominerande position inom båda metallerna för att utöva geopolitiskt tryck, bland annat genom att stänga av Japan från galliumleveranser tidigare i år och genom att i december 2024 formellt förbjuda export till USA – ett förbud som senare hävdes.