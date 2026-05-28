Nominera dina förebilder!

På galamiddagen den 14 oktober vill innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem uppmärksamma personer och företag som gjort avtryck i branschen. Det nyinstiftade priset delas ut i fem kategorier: Smartare Personlighet, Smartare Företag, Smartare Nykomling, Smartare FOI-projekt och Branschens Pris.

Bakom elektroniken finns människor som dagligen bidrar till att branschen växer och möjliggör den förflyttningen. Dessa förebilder vill vi lyfta fram i ljuset, skriver Smartare Elektroniksystem och uppmanar dig att nominera personer och företag.

Du har fram till 24 augusti att fundera och skicka in förslag. Vinnarna i fyra av kategorierna koras av juryn medan Branschens pris röstas, likt sportens Jerringpris, fram av dig och alla andra i branschen.

Smartare Personlighet

Utmärkelsen ska gå till en person som gjort ett tydligt och inspirerande avtryck i branschen. Det handlar om ledarskap, nytänkande och förmågan att engagera andra. Personen ska ha bidragit till utveckling, synlighet eller framåtrörelse för elektronikindustrin. Det kan vara genom innovation, opinionsbildning eller konkreta resultat. Utmärkelsen hyllar mod, drivkraft och en vilja att göra skillnad. En sann ambassadör för branschens framtid.

Smartare Företag

Denna utmärkelse ska uppmärksamma ett företag som konsekvent har bidragit till svensk elektronikindustri och konkurrenskraft i branschen. Företaget ska ha visat långsiktig strategi, stark utveckling och förmåga att anpassa sig till förändring. Det handlar om innovation, affärsnytta och ett tydligt bidrag till branschens utveckling. Mottagaren har skapat värde – både för kunder, medarbetare och samhället i stort. Det är ett företag som inspirerar andra genom sitt arbete och sina resultat. En verklig förebild i branschen över tid.

Smartare Nykomling

Detta pris går till ett ungt företag som på kort tid gjort starkt intryck i branschen. Nykomlingen ska ha visat på nytänkande, innovationskraft och stor potential för framtiden. Genom sin idé, sitt erbjudande eller sin affärsmodell har företaget utmanat etablerade strukturer. De har snabbt omsatt vision till handling och skapat uppmärksamhet. Utmärkelsen lyfter modet att våga satsa och förmågan att tänka nytt. Här hyllar vi morgondagens företag redan idag.

Branschens Pris

Detta pris är branschens egen röst – där en persons engagemang och uppskattning från många står i centrum. Här är det inte bara prestation i sig, utan också genomslag och förtroende som avgör. Mottagaren har berört, inspirerat eller gjort avtryck som många kan ställa sig bakom. Priset speglar vad branschen själv värdesätter. En hyllning till den som verkligen har fångat hjärtat hos branschen.

Smartare FOI-projekt

Denna utmärkelse lyfter fram ett av Smartare Elektroniksystems forsknings- och innovationsprojekt som haft betydande effekt. Projektet ska ha bidragit till kunskapsutveckling, nya lösningar eller konkreta tillämpningar i branschen. Det handlar om samverkan, kvalitet och förmågan att omsätta forskning till nytta. Insatsen ska ha haft en tydlig påverkan i ekosystemet, inte bara på idéstadiet utan även i praktiken. Priset uppmärksammar uthållighet och spetskompetens inom forskning och innovation. Ett projekt som gjort verklig skillnad.

Det går inte att nominera till detta pris, det utses av juryn.

