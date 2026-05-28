Teslas robotaxiflotta krymper

Sedan mars–april har Teslas experimentella flotta av robotaxi i USA minskat dramatiskt. Det rapporterar sajten Electrek, utan att kunna presentera någon definitiv teori om varför.

Den senaste veckan syntes endast tio unika robotaxibilar på gatorna i Bay Area. I mars låg siffran aldrig under 100. Ett öppet projekt – Robotaxitracker – antecknar registreringsnummer på fordon som syns i trafiken.

Det som är slående är motsättningen mellan krympningen och Elon Musks utfästelser förra sommaren:

– Jag tror att vi förmodligen kommer att kunna erbjuda autonoma resor till ungefär hälften av alla amerikaner vid årsskiftet.

Tesla har inte gett någon kommentar om krympningen.

Företaget har experimenterat med robotaxi sedan ett år. Det fanns en tillfällig nedgång i Bay Area mellan november och december – från dryga 100 till omkring 50 – men allt återhämtades efter årsskifet.

Austin, flottan som är nummer två i storlek, har halverats sedan början av april till 20 fordon den senaste veckan.

Electrek och artikelns kommentatorer spekulerar om orsaken:

Ökad säkerhet: Teslas robotaxibilar krockar fyra gånger oftare än vanliga bilar. En mindre flotta betyder färre olyckor.

SpaceX-manipulation: SpaceX börsnoteras i början av juni. Musk kan manipulera flottstorlek för att påverka Teslas värde inför en spekulerad sammanslagning melan Tesla och Space X.

Behövs inget smink just nu: Musk kanske spelar med flottans storlek för att se bra ut inför ekonomiska rapporter – och ingen sådan är på gång just nu.

Låg efterfrågan: Robotaxitjänsten är inte särskilt populär, och en mindre flotta räcker för att möta efterfrågan.

Elektroniktidningen noterar att robotaxibilar sedan en månad befinner sig under en skärpt regim i hela Kalifornien. Det har blivit besvärligare och mer riskabelt att driva en robotaxiflotta.

Robotaxibolag kan få böter för trafikförseelser. Obstruktion av utryckningsfordon kan leda till att tillståndet dras in.

Trafikmyndigheten DMV kan beordra minskning av flottstorleken och tillfälligt förbjuda trafik under specifika väderförhållanden och i vissa områden.

DMV kräver certifiering av fjärrstyrningspersonal. Och den förväntar sig mer detaljerade rapporter om drift och incidenter.