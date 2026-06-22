Satsar 300 miljoner på 5G, 6G och AI för fordon

Telia, Ericsson, Rise och Future by Lund satsar tillsammans med Vinnova över 300 miljoner kronor på att komplettera testbanan Astazero med AI. Digital Arena Sweden ska göra det möjligt för företag och offentliga verksam­heter att tidigt testa avancerade digitala lösningar i skarpa miljöer.

För tre år sedan, 2023, skapade Ericsson och Telia med finansiellt stöd av Vinnova en testbädd kallad Northstar där företag och myndigheter kunde testa 5G på Astazero, en testbana för fordonsindustrin. Tekniken som användes var Telias kärnnät (core-nät) för 5G i kombination med företagets publika radionät för 5G.

Network slicing och positionering var två funktioner som del­tagarna kunde testa.

Digital Arena bygger vidare på Northstar men ska göra det möjligt att blanda in AI och på sikt även 6G. Projektet finansi­eras via Vinnova­sats­ningen Avancerad Digitalisering och har en budget på över 300 miljoner kronor under ett antal år.

Målet är att stärka Sveriges innovations- och konkurrens­kraft genom att ge svenska företag ett tekniskt försprång och korta vägen från innovation till färdig lösning.

Även Lunds universitet, Chalmers, KTH och Einride deltar i det nya projektet.