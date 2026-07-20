Infineons UWB hittar bilnyckeln i bakfickan

En mobiltelefon i bakfickan är ett svårt fall för bilens digitala nyckel. Infineons första UWB-krets kan enligt bolaget identifiera och säkerhetsverifiera den direkta radiosignalen även när den är 100 000 gånger svagare än signalerna som reflekteras i omgivningen.

AIROC UWB TSL100 är Infineons första produktfamilj för ultrabredbandsteknik. Kretsen mäter avstånd och position, men kan även använda UWB-signalerna för att detektera närvaro och rörelser.

För digitala bilnycklar är det viktigt att avgöra var telefonen eller nyckelbrickan verkligen befinner sig. Systemet måste bland annat skilja mellan en användare som står bredvid bilen och en telefon som har lämnats kvar inne i kupén.

Problemet blir svårare när kroppen skymmer den direkta radiosignalen, exempelvis när telefonen ligger i en bakficka. Då kan reflekterade signaler från bilen och omgivningen vara betydligt starkare än den kortaste och därmed mest relevanta signalvägen.

Infineon uppger att TSL100 kan detektera och verifiera en direkt signal som är upp till 100 000 gånger svagare än reflexerna. Det ska göra positioneringen tillförlitligare och samtidigt försvåra reläattacker, där en angripare försöker förlänga radiolänken mellan bilen och en nyckel som egentligen befinner sig långt bort.

Samma radiokrets kan också användas som sensor. I en bil kan den detektera personer i kupén, känna av en fotrörelse under bakluckan och upptäcka intrång. Därmed kan biltillverkaren i vissa tillämpningar slippa ett separat sensorsystem.

TSL111A är den AEC-Q100-kvalificerade versionen för fordon. Den riktar sig bland annat mot CCC Digital Key, nyckelbrickor och närvarodetektering enligt NCAP-kraven. TSL111C är avsedd för konsument- och industriprodukter som smarta lås, objektspårning, kontaktlös betalning och inomhusnavigering.

Enligt Infineon kan en nyckelbricka som drivs med knappcell få en batteritid på mer än två år vid avståndsmätning enligt CCC-specifikationen. Ett separat lågeffektläge minskar strömförbrukningen med ytterligare mer än 50 procent.

Kretsfamiljen stöder specifikationer från CCC, FiRa och Aliro. Arkitekturen är även förberedd för kommande IEEE 802.15.4ab. Utvecklingskort finns tillgängliga på begäran.