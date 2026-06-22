Infineon vinner mot Innoscience i Tyskland

Det patentkrig som pågår mellan kinesiska GaN-tillverkaren Innoscience och tyska Infineon har tagit en ny vändning. Patent ­domstolen i München går på Infineons linje och förbjuder Innoscience att sälja äldre GaN-produkter i Tyskland plus att företaget ska betala skadestånd.

För en dryg vecka sedan bekräftade högsta domstolen i Kina ett preliminärt förbud mot försäljning av Infineons GaN-produkter i landet. Nu är rollerna de omvända. En domstol i München förbjuder Innoscience att sälja äldre, kaplsade kompo ­nenter på 650–700 V i Tyskland.

Kraftkomponenter i galliumnitrid är en snabbväxande marknad för allt från AI-datacenter till elbilar. Kampen om marknadsandelar förs inte bara i utvecklingslabb och fabriker, utan även i domstolarna.

Infineon och Innoscience ut ­kämpar ett patentkrig i USA, Kina och Tyskland de senaste åren med varierande framgång för parterna. Beslutet i USA i maj gjorde Infineon till vinnare men handlade om äldre produkter som Innoscience tvingats designa om. Dagens produkter berörs inte.

Detsamma gäller i Tyskland, enligt Innoscience press ­meddelande som nämner kapslade komponenter för 650–700 V som inte längre säljs. Infineons pressmeddelande nämner inte specifika patent eller komponenter men säger att Innoscience ska betala skadestånd till Infineon.

När det kinesiska försäljnings ­förbudet har trätt i kraft har Innoscience det starkaste för ­handlings ­läget, enligt bloggaren Michael MA som spår att det är troligt att parterna nu väljer att förhandla fram en uppgörelse som täcker både den kinesiska och de övriga marknaderna, snarare än att driva tvisten vidare i domstolarna.