Rivus gör flödesbatteriet metallfritt

Göteborgsbolaget Rivus har utvecklat en vattenbaserad organisk elektrolyt som kan ersätta vanadin i stationära flödesbatterier. Eftersom elektrolyten ska fungera med befintlig batterihårdvara behöver kunderna inte investera i en helt ny batteriplattform. Nu får bolaget sammanlagt fyra miljoner euro för att skala produktionen och genomföra de första kundpiloterna.

Hälften av finansieringen kommer från en såddrunda på två miljoner euro som leds av Turbine Capital. Fonden investerar 800 000 euro tillsammans med Almi Invest GreenTech och tidigare ägare, däribland Xista Science Ventures.

Resterande två miljoner euro kommer från anslag som Rivus nyligen fått från Vinnova och Energimyndigheten.

Flödesbatterier används framför allt för stationär energilagring. Energin lagras i flytande elektrolyter som pumpas genom batteriets elektrokemiska celler. Kapaciteten kan därmed skalas genom att öka mängden elektrolyt och storleken på tankarna.

Dagens kommersiella flödesbatterier använder ofta vanadin. Rivus har i stället utvecklat en vattenbaserad elektrolyt med organiska molekyler och utan litium, kobolt, vanadin eller andra kritiska metaller.

Bolaget säljer inte ett komplett batterisystem. Elektrolyten är tänkt som en drop-in-lösning för befintliga kommersiella flödesbatterier. Det innebär att Rivus inte behöver utveckla egna batteristackar eller bygga upp en helt ny tillverkningskedja.

Enligt bolaget har elektrolyten högre energitäthet och spänning än jämförbara organiska flödesbatterikemier. Tekniken nådde i juni utvecklingsnivån TRL 6 och skyddas av tre patent.

Rivus har också knutit till sig en tillverkningspartner. Planen är att inleda särskild produktion av elektrolyten inom några år med hjälp av befintlig industriell kemiproduktion.

De första två kundfinansierade piloterna ska genomföras under 2026 och 2027 i kommersiella fastigheter. Kapitalet ska användas till piloterna och till att skala upp tillverkningen av elektrolyten.

Rivus grundades 2023 och bygger på omkring tio års forskning. Utvecklingen har hittills finansierats med totalt fyra miljoner euro i offentliga medel, inklusive anslag till forskningspartner som Rise och Uppsala universitet.