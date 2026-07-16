Mer effekt på DIN-skenan

AC/DC-aggregat för DIN-skena har blivit en standardkomponent i styrskåp, men kraven på dem ökar. Traco Power pekar på högre effekttäthet, bättre verkningsgrad och större tålighet som tre centrala utvecklingsspår.

Aggregaten matar styrsystem, sensorer, kommunikationsutrustning och hjälpelektronik – ofta i skåp där både utrymme och kylmarginaler är begränsade.

Den tydligaste utvecklingen är högre effekttäthet. Aggregaten görs smalare för att spara plats på DIN-skenan, samtidigt som uteffekten ska behållas eller öka. Det ställer högre krav på topologi, komponentval och termisk konstruktion.

Verkningsgraden har också blivit viktigare. Förluster i kraftaggregatet ger inte bara högre energiförbrukning utan även mer värme i styrskåpet. Moderna industriaggregat ligger ofta över 90 procent i verkningsgrad, vilket minskar kylbehovet och förbättrar driftsäkerheten i kontinuerlig drift.

Robustheten är den andra huvudfrågan. Aggregaten måste klara varierande nätspänning, transienter och elektromagnetiska störningar. Breda inspänningsområden och skydd mot överström, överspänning och kortslutning är därför standardkrav snarare än tillval i industriella installationer.

För konstruktörer och elingenjörer handlar utvecklingen också om installation och service. Tydliga anslutningar, åtkomliga plintar och säker montering på DIN-skena minskar arbetet vid driftsättning. Funktioner som DC OK-signal och justerbar utspänning används för diagnostik och anpassning till olika laster.

Internationella godkännanden får större betydelse när maskiner och produktionsutrustning säljs globalt. Ett kraftaggregat som redan är certifierat för flera marknader kan minska arbetet vid maskinens egen godkännandeprocess.

Traco Power använder utvecklingen som utgångspunkt för sitt sortiment av AC/DC-aggregat för DIN-skena. Bolaget lyfter fram kompakta format, verkningsgrader över 90 procent och skyddsfunktioner för industriella miljöer.

Det är ingen dramatisk komponentkategori, men den är central för tillgängligheten i automationssystem. När mer elektronik samlas i samma skåp blir kraftaggregatet en begränsande faktor för både utrymme, värme och driftsäkerhet.

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