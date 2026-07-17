Nokia lovar mycket med sin AI-radio

Nokia tar in AI-acceleratorer i radionätets basbandsberäkningar. Enligt bolaget kan den nya AI-RAN-plattformen förbättra spektrumeffektiviteten med mer än 100 procent fram till 2028. I praktiken skulle en operatör därmed kunna överföra upp till dubbelt så mycket data i samma frekvensutrymme utan att bygga om hela radionätet.

Nokia beskriver lösningen som branschens första kommersiella AI-RAN-plattform. Den bygger på Nokias programvara anyRAN och Nvidias plattform Aerial AI-RAN, som för in GPU-acceleration och utvecklingsmiljön CUDA i basstationens basbandsbehandling.

AI används för att styra radioresurser, behandla signaler och optimera nätet. Nokia uppger att tekniken hittills har gett en förbättring av spektrumeffektiviteten på över 20 procent. Målet är 50 procent under 2027 och mer än 100 procent under 2028.

Siffran innebär inte automatiskt att kapaciteten i hela mobilnätet fördubblas. Resultatet påverkas också av bland annat transportnätet, basstationernas placering, terminalerna och den tillgängliga bandbredden. I hårt belastade celler kan en högre spektrumeffektivitet ändå kraftigt öka den trafikmängd som kan hanteras med den befintliga infrastrukturen.

– AI-RAN är den största innovationen inom radioteknik på årtionden. Den gör nätet intelligent och gör det möjligt för operatörerna att få ut mer av sin befintliga infrastruktur, säger Nokias vd Justin Hotard.

För befintliga AirScale-kunder introducerar Nokia en GPU-accelererad kapacitetsmodul som kan anslutas till den installerade basstationsplattformen. Tanken är att föra in AI-beräkning i nätet utan att radiodelarna och övrig installerad infrastruktur behöver bytas ut.

Ett annat alternativ är en fristående GPU-baserad AI-RAN-nod som kan användas separat, i kluster eller tillsammans med AirScale som en logisk basstation. Det tredje alternativet bygger på standardiserade COTS-servrar och en molnbaserad Cloud RAN-arkitektur.

Plattformen stöder 4G- och 5G-nät. Nokia presenterar den också som en programvarubaserad väg mot framtida 6G-nät. Det innebär dock inte att dagens hårdvara redan skulle vara färdig för den slutliga 6G-standarden, som ännu inte är fastställd.

Nokia tänker sälja AI-RAN-funktionerna genom en ny abonnemangsbaserad programvarumodell. Operatörerna ska kunna få nya algoritmer, optimeringar och prestandaförbättringar genom programuppdateringar i stället för att varje kapacitetsökning kräver en ny hårdvarugeneration.

De första pilotinstallationerna ska inledas i slutet av 2026. Kommersiell tillgänglighet är planerad till 2027.