Allt du behöver veta om elektronikens regelverk

Den 27 augusti är det åter dags för Direktivsdagen, där elektronikföretag kan få en samlad uppdatering om de regelverk som påverkar branschen i Sverige och inom EU.

Svensk Elektronik och Teknikföretagen samlar experter från Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Post- och telestyrelsen samt Naturvårdsverket. På programmet står bland annat EMC, lågspänningsdirektivet, GPSR, Reach, RoHS, POPs, SCIP och radioutrustningsdirektivet.

Naturvårdsverket ska dessutom informera om ekodesignförordningen och de kommande digitala produktpassen. Myndigheterna berättar också om erfarenheter från marknadskontroller, hur tillsynen går till och hur aktuella regler ska tolkas i praktiken.

Dagen avslutas med en gemensam frågestund och ger branschens aktörer möjlighet att diskutera de praktiska problem som uppstår när lagstiftningen förändras.

Direktivsdagen arrangeras den 27 augusti klockan 9–17 i Näringslivets Hus i Stockholm. Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i Svensk Elektronik och Teknikföretagen. För övriga deltagare är avgiften 6 900 kronor exklusive moms.

Mer information och anmälan finns på Svensk Elektroniks webbplats.