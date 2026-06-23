Nato söker innovatörer

Har du en tekniklösning som passar försvar och säkerhet kan du söka till Natos innovations­organisation Diana som startar ett nytt program i januari 2027. Sista ansökningsdag är den 3 juli.

Diana (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) skapades av Nato för att hitta och påskynda innovationer som stärker alliansens försvars- och säkerhetsförmåga. Diana ger företag tillgång till resurser, nätverk och vägledning för att utveckla banbrytande tekniker som kan lösa kritiska försvars- och säkerhetsutmaningar, samtidigt som organisationen stödjer implementeringen av dessa lösningar.

I Sverige är företagsinkubatorn Lead i Linköping-Norrköping partner till Diana.

Den nu pågående utlysningen sker i tre steg. Först utvärderas en kortare ansökan mot tekniska kriterier som relevans, genom­förbarhet och potential för dubbla användningsområden. De som går vidare lämnar in en utförli­gare ansökan som även bedöms utifrån försvarsnytta och kommersiell bärkraft. I det tredje och sista steget presenterar sökanden sitt förslag live för en utvärderingspanel.

Antagna bolag får 100 000 euro i finansiering för att vidareutveckla sin lösning. De som sedan väljs ut till programmets Mission Track kan få ytterligare upp till 300 000 euro för att förfina och demons­trera lösningen samt arbeta med investerare och slutanvändare.

Uppstarts­företag liksom små och medelstora företag utan tidigare erfarenhet av försvarssektorn uppmuntras särskilt att söka medan universitet och ideella organisationer inte kan delta. Tekniken ska ha en mognads­grad på minst fyra på TRL-skalan.

Mer information finns här (länk).