Nato söker innovatörer

Har du en tekniklösning som passar försvar och säkerhet kan du söka till Natos innovationsorganisation Diana som startar ett nytt program i januari 2027. Sista ansökningsdag är den 3 juli.
Diana (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) skapades av Nato för att hitta och påskynda innovationer som stärker alliansens försvars- och säkerhetsförmåga. Diana ger företag tillgång till resurser, nätverk och vägledning för att utveckla banbrytande tekniker som kan lösa kritiska försvars- och säkerhetsutmaningar, samtidigt som organisationen stödjer implementeringen av dessa lösningar.
I Sverige är företagsinkubatorn Lead i Linköping-Norrköping partner till Diana.
Den nu pågående utlysningen sker i tre steg. Först utvärderas en kortare ansökan mot tekniska kriterier som relevans, genomförbarhet och potential för dubbla användningsområden. De som går vidare lämnar in en utförligare ansökan som även bedöms utifrån försvarsnytta och kommersiell bärkraft. I det tredje och sista steget presenterar sökanden sitt förslag live för en utvärderingspanel.
Antagna bolag får 100 000 euro i finansiering för att vidareutveckla sin lösning. De som sedan väljs ut till programmets Mission Track kan få ytterligare upp till 300 000 euro för att förfina och demonstrera lösningen samt arbeta med investerare och slutanvändare.
Uppstartsföretag liksom små och medelstora företag utan tidigare erfarenhet av försvarssektorn uppmuntras särskilt att söka medan universitet och ideella organisationer inte kan delta. Tekniken ska ha en mognadsgrad på minst fyra på TRL-skalan.
Mer information finns här (länk).