Huawei kostar Bosch 350 miljoner kronor

Under fyra år sålde Robert Bosch mikromekaniska komponenter till kinesiska Huawei utan någon licens från USA. Företaget har erkänt sig skyldigt och ska betala 36 miljoner dollar i skadestånd till den amerikanska staten.

Från september 2020 till september 2024 exporterade Bosch mems-sensorer och mjukvara för mobiltelefoner till Huawei och dess dotterbolag till ett värde av drygt 72 miljoner dollar. Leveranserna skedde utan de licenser som krävs enligt det amerikanska regelverket Export Administration Regulations, och Huawei fanns sedan tidigare på det amerikanska handels­de­par­te­mentets Entity List – en lista som kräver exporttillstånd.

Bosch anmälde själv regel­över­trädelserna till myndigheterna och samarbetade med ut­red­ningen, något som sannolikt bidrog till förlikningsavtalets utformning. Utöver böterna till handelsdepartementet har Bosch även ingått ett avtal med justitiede­partementet om att betala tillbaka vinster på cirka 3,6 miljoner dollar, delvis villkorligt. Handelsdepartementet avräknar i sin tur 3,6 miljoner dollar av böterna som kredit för denna återbetalning.

– Det här förlikningsavtalet understryker vårt åtagande att upprätthålla export­kontroll­reglerna och att uppmuntra företag att frivilligt rapportera överträdelser, säger David Peters, biträdande handels­minister med ansvar för export­kontroll i ett pressmeddelande.