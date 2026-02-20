JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. AI-kritisk Linuxdistribution lämnar Github

Utvecklarna bakom Linuxdistributionen Gentoo gillar inte hur kodforumet Github använder AI och flyttar sin kod till ett europeiskt alternativ – Codeberg.

Gentoo upplever att Github pressar dem att börja använda olika AI-verktyg, och flyttar till Codeberg för att ta kontrollen över utvecklingen.

Skurken är Microsoft – som äger Github och enligt Gentoo på olika sätt försökt tvinga dem att använda Microsofts generativ AI-kodbott Copilot.

Det finns röster inom öppenkodskollektivet som är kritiska mot olika aspekter av generativ AI-trenden. För Gentoos del handlar det bland annat om de etiska frågorna kring upphovsrätt, energiförbrukning, vattenförbrukning, arbetsvillkor och hur AI bidrar till spam och bedrägerier.

Gentoo är även – i likhet med många andra utvecklare –skeptisk mot mediehajpen kring AI-verktyg för exempelvis AI-genererad kod, som kan se rimlig ut men sakna substans och i slutänden ge merarbete för utvecklarna

Gentoo meddelar nu att projektet flyttar till Codeberg, ett europeiskt alternativ till Github.

Gentoo har en policy som uttryckligen förbjuder kodbidrag som skapats med hjälp av NLP-baserade AI-verktyg. NLP är natural language processing, det teknikområde som stora språkmodeller tillhör.

Elektroniktidningen har tidigare rapporterat att flera öppenkodsprojekt, bland annat Curl, överlastas av oanvändbara bidrag från kodbottar och buggbottar – det är kodvärldens motsvarighet till det artificiellt genererade innehåll som översvämmar sociala forum just nu, AI-slask.

Curl försöker hantera problemet genom att sluta locka med belöningar till den som hittar buggar. Curl kräver också att bidragsgivare deklarerar – som en varningslampa – att de använt AI-verktyg för att producera sin rapport.

Gentoo har valt att helt förbjuda AI-genererade kodbidrag.

– I nuläget innebär tekniken både en risk för sänkt kvalitet i Gentoo-projekten och ett oproportionerligt granskningsarbete för utvecklare och användare, skriver Gentoo i sitt AI-policydokument.

Gentoo motiverar även sitt förbud med risken för att kod som visar sig vara upphovsrättsskyddad blandas med Gentoos kod, vilket fördärvar Gentoos kodlicens.

Gentoo finns kvar på Github och flytten genomförs gradvis. På Codeberg finns idag en spegel av arkivet på Github dit du kan adressera dina kodbidrag.

Codeberg är ett ideellt, communitydrivet initiativ baserat i Berlin med fokus på integritet och stöd till fria och öppna projekt.

Elektroniktidningen vill tillägga att det finns ett intresse i Europa för en självständig elektronikindustri. Det som händer här är att Gentoo flyttar från ett amerikanskt kodforum till ett europeiskt.

20 feb 2026 14:04 - Jan Tångring
Utvecklarna bakom Linuxdistributionen Gentoo gillar inte hur kodforumet Github använder AI och flyttar sin kod till ett europeiskt alternativ – Codeberg.

