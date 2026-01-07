JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Se filmen om den omöjliga EUV-tekniken

ASML:s EUV-litografimaskin skapar 50 000 supernovor i sekunden. Det är bara en av en rad fantastiska ingenjörsinsatser bakom det nederländska bolagets unika maskin.

För 30 år sedan skrattade kollegorna åt idén.

Med all rätt, kan man säga.

Men med åren lyckades nedrländska ASML övervinna raden av ”oöverstigliga” hinder med geniala tekniklösningar.

Youtubekanalen Veritasium ger detaljerna i ett timmeslångt inslag som bland annat pratar med några av de ingenjörer på Zeiss och ASML som byggde maskinen.

Litografimaskiner ritar mönster på integrerade kretsar. I de höga EUV-frekvenserna går det att rita fina mönster och därmed få plats med fler transistorer på samma yta.  

Ett av stegen i att alstra EUV-ljuset är att skjuta prick på 50 000 tenn­droppar per sekund. Varje droppe skjuts med tre laserskott, i flykten.  De två första skotten plattar ut droppen till en pannkaka. Det tredje skottet joniserar pannkakan vilket skapar plasma som sänder ut EUV-ljus (extreme ultraviolet). Chockvågorna i vätgasen runt plasmat följer samma fysikaliska lagar som supernovarester i rymden.

EUV-ljuset studsar därefter via sex speglar och en reflektiv mask, där varje spegel är så slät att om den vore lika stor som jorden skulle den största ojämnheten motsvara tjockleken på ett spelkort.

Maskinen adderar lager efter lager med en precision på en nanometer, fem kiselatomer.

Om du vill köpa en kostar det den någonstans kring 350 miljoner euro.

Är du kines får du dock inte köpa den – det har USA förbjudit, för att hålla en strategisk ledning mot Kina inom halvledarområdet. 

Därför fick ASML:s unika maskin uppmärksamhet i slutet av förra året: ett rykte sade att Kina lyckats bygga en prototyp av en EUV-litografimaskin genom att genom att plocka isär en av ASML:s.

07 jan 2026 09:52 - Jan Tångring
TeknikLäs mer...
Mycronic köper tyska probar
07 jan 2026 08:41 - Per Henricsson
Mycronic köper tyska probar

Ytmonterings- och maskritarbolaget Mycronic köper sin underleverantör ETZ, ett tyskt företag som tillverkar testprobar.

NyheterLäs mer...
Nvidia regnar dollar på konkurrent
07 jan 2026 07:15 - Jan Tångring
Nvidia regnar dollar på konkurrent

AI-processordominanten Nvidia licenserar teknik från en konkurrerande uppstickare, Groq. Och tar över personal. Avtalet ska inte vara exklusivt. Ändå är det tre gånger mer värt än Groq självt värderats till.

NyheterLäs mer...
Tillfälligt stopp för separatorfabriken i Eskilstuna
19 dec 2025 15:09 - Per Henricsson

Kinesiska Senior Technology vill bygga en av Europas största fabriker för separatorfilm till litiumbatterier i Eskilstuna. Företaget fick i september dispens av Kemikalieinspektionen för att använda och släppa ut metylenklorid. Nu upphäver Mark- och miljödomstolen tillståndet och skickar tillbaka ärendet till Kemikalieinspektion för ny handläggning.

NyheterLäs mer...
VW:s egen batterifabrik är i drift
19 dec 2025 14:53 - Jan Tångring
VW:s egen batterifabrik är i drift

Serietillverkade battericeller har till slut lämnat bandet i VW:s gigafabrik i Salzgitter. Vi har bilderna och vi har bakgrunden. Den här fabriken skulle Northvolt byggt, men långt innan konkursen bytte VW till en kinesisk partner, Gotion.

NyheterLäs mer...
Högskolan väst testar AI för grovsortering
19 dec 2025 08:50 - Jan Tångring
Högskolan väst testar AI för grovsortering

Grovsortera kläder på återvinningscentralen – det kanske robotar kan göra? Det hoppas Högskolan Väst, och inleder test tillsammans med Wargön Innovation och Human Bridge.

NyheterLäs mer...
Rykte: Kina har en EUV-prototyp
19 dec 2025 08:47 - Per Henricsson

Den är många gånger större än ASML:s EUV-maskin och kan börja användas för tillverkning av avancerade logikkretsar år 2028. Om ryktet som nyhetsbyrån Reuters fångat upp stämmer, har Kina tagit ett enormt steg mot att bli självförsörjande även på avancerad litografi.

NyheterLäs mer...
Volvos lidarleverantör konkursar
18 dec 2025 16:09 - Jan Tångring
Volvos lidarleverantör konkursar

Amerikanska lidartillverkaren Luminar förbereder konkurs. Droppen blev en tappad order från Volvo.

NyheterLäs mer...
Hacka helgerna
18 dec 2025 16:09 - Per Henricsson
Hacka helgerna

Användarforumet Element14 har öppnat sin årliga jultävling där medlemmar uppmuntras att skapa elektronikprojekt med inspiration från högtiderna och vad de betyder för dem. 

NyheterLäs mer...
Bygg multiagenter av fria modeller från Nvidia 
18 dec 2025 12:31 - Jan Tångring
Bygg multiagenter av fria modeller från Nvidia 

Nemotron 3 heter ett gratispaket AI-modeller från AI-processortillverkaren Nvidia. Verktyg ingår, särskilt för dig som vill bygga så kallade multiagenter.

ProduktLäs mer...
Vanadin utmanar litiumjon i batterilager
18 dec 2025 11:09 - Per Henricsson
Vanadin utmanar litiumjon i batterilager

Det låter lite för bra för att vara sant men nystartade Vanadis Energy Sweden siktar på att ha en produktionskapacitet av laddningsbara vanadinbatterier på 1 GWh i slutet av nästa år. Företaget har köpt konkursade Enerpolys kunnande och maskiner i Rosersberg strax norr om Stockholm med planen att återstarta produktionen.

NyheterLäs mer...
Rochester: Nexperia visar på svagheterna med just-in-time
18 dec 2025 08:12 - Per Henricsson
Rochester: Nexperia visar på svagheterna med just-in-time

Trots de omfattande leveransstörningar som pandemin skapade tycks lärdomarna ha varit kortlivade. Konflikten mellan Nederländerna och Kina om Nexperia ledde till att lagernivåerna hos distributörerna sjönk med mellan 30 och 50 procent på bara fem veckor. Fortfarande saknas en lösning som garanterar ett stabilt flöde av de enkla komponenter som finns i var och varannan elektronikprodukt.

NyheterLäs mer...
Lyckad börsintro för kinesisk Nvidia-utmanare
17 dec 2025 16:38 - Jan Tångring
Lyckad börsintro för kinesisk Nvidia-utmanare

Kursen på Meta X ökade med 700 procent under dess första dag på teknikavdelningen Star Market på Shanghaibörsen. Meta X grundades 2023 och är en kinesisk tillverkare av grafikprocessorer.

NyheterLäs mer...
AI-kris i molnet: AI-attacker är för snabba för cyberförsvaret
17 dec 2025 15:05 - Jan Tångring

År 2021 dröjde det i snitt 41 dagar innan en sårbarhet i mjukvara utnyttjades. Idag kan det ta 25 – minuter. Och det här är bara ett av de sätt som AI ritat om cybersäkerhetskartan. Det berättar Palo Alto Networks i sin årliga sårbarhetsrapport State of Cloud Security.

NyheterLäs mer...
55 miljoner till dansk kraftomvandlare
17 dec 2025 13:52 - Per Henricsson
55 miljoner till dansk kraftomvandlare

Det danska halvledarbolaget Skycore Semiconductors har tagit in 5 miljoner euro, pengar som ska användas för att kommersialisera en switchad teknik för kraftomvandling baserad på kondensatorer. Lösningen ger hög effekttäthet och verkningsgrad i ett kompakt format vilket passar för tillämpningar som konsumentelektronik, fordon, telekom och datacenter.

NyheterLäs mer...
Norden och Baltikum i halvledarsamarbete
17 dec 2025 09:15 - Per Henricsson
Norden och Baltikum i halvledarsamarbete

De sju kompetenscentrumen i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen – alla kopplade till EU:s Chips Act – har undertecknat ett samarbetsavtal. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap för att stärka erbjudandet till små och medelstora företag i respektive länder.

NyheterLäs mer...
Vårt webbhotell byter till svensk DWDM
16 dec 2025 15:55 - Per Henricsson

Elektroniktidningens webbhotell har uppgraderat sin nätinfrastruktur och använder nu svensktutvecklade DWDM-produkter. Bakom lösningen står Smartoptics, vars system har implementerats i moln- och datacenteroperatören Glesys datanät.

NyheterLäs mer...
En heldag om energi och kraftförsörjning
16 dec 2025 15:25 - Per Henricsson
En heldag om energi och kraftförsörjning

Hur skapar vi en mer hållbar och effektiv framtid för elektroniktillverkning och ICT-infrastruktur? Det är fokus för en heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy.

NyheterLäs mer...
Pekskärm på Pi
16 dec 2025 14:34 - Jan Tångring
Pekskärm på Pi

 

En industriklassad HMI-skärm på Raspberry Pi-datorn Compute Module 5. Den kommer från italienska Seco och finns på Digikey under namnet Pi Vision 10.1.

ProduktLäs mer...
EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro
16 dec 2025 09:20 - Per Henricsson
EU godkänner tyska chipsubventioner på 623 miljoner euro

Det har länge varit känt att Tyskland vill stödja Globalfoundries och X-Fabs nya halvledarfabriker. Nu har EU-kommissionen godkänt 623 miljoner euro till fabrikerna i Dresden respektive Erfurt.

NyheterLäs mer...
