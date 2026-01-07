Se filmen om den omöjliga EUV-tekniken

ASML:s EUV-litografimaskin skapar 50 000 supernovor i sekunden. Det är bara en av en rad fantastiska ingenjörsinsatser bakom det nederländska bolagets unika maskin.

För 30 år sedan skrattade kollegorna åt idén.

Med all rätt, kan man säga.

Men med åren lyckades nedrländska ASML övervinna raden av ”oöverstigliga” hinder med geniala tekniklösningar.

Youtubekanalen Veritasium ger detaljerna i ett timmeslångt inslag som bland annat pratar med några av de ingenjörer på Zeiss och ASML som byggde maskinen.

Litografimaskiner ritar mönster på integrerade kretsar. I de höga EUV-frekvenserna går det att rita fina mönster och därmed få plats med fler transistorer på samma yta.

Ett av stegen i att alstra EUV-ljuset är att skjuta prick på 50 000 tenn­droppar per sekund. Varje droppe skjuts med tre laserskott, i flykten. De två första skotten plattar ut droppen till en pannkaka. Det tredje skottet joniserar pannkakan vilket skapar plasma som sänder ut EUV-ljus (extreme ultraviolet). Chockvågorna i vätgasen runt plasmat följer samma fysikaliska lagar som supernovarester i rymden.

EUV-ljuset studsar därefter via sex speglar och en reflektiv mask, där varje spegel är så slät att om den vore lika stor som jorden skulle den största ojämnheten motsvara tjockleken på ett spelkort.

Maskinen adderar lager efter lager med en precision på en nanometer, fem kiselatomer.

Om du vill köpa en kostar det den någonstans kring 350 miljoner euro.

Är du kines får du dock inte köpa den – det har USA förbjudit, för att hålla en strategisk ledning mot Kina inom halvledarområdet.

Därför fick ASML:s unika maskin uppmärksamhet i slutet av förra året: ett rykte sade att Kina lyckats bygga en prototyp av en EUV-litografimaskin genom att genom att plocka isär en av ASML:s.