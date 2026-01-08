Workshops: Intresserad av neuromorf teknik?

Den 20–21 januari är det workshop i Lund på temat neuromorf teknik inom telekom, edge-AI, försvar och rymd. Arrangör är Vinnovaprojektet Neutec.

Två veckor senare, 3–4 februari, blir det ytterligare en workshop, samma arrangör, men i Norrköping och på tillämpningar inom industriella system, automation, robotik, hälsovård och wearables.

Neuromorf betyder ”hjärninspirerad”. En serie workshoppar ska täcka in området. Arrangören Neutec är i färd med att göra en förstudie för kunna forma ett excellenskluster inom området.

Det finns förväntningar på neuromorfa lösningar inom energieffektiv elektronik, från tunga AI-beräkningar till små bärbara system på kroppen.

Neutec ska täcka in allt från material till system. Det är ett samarbete mellan KTH, LiU, LU, LTU, UU, FOI, Rise och industriella partner.

Workshopparna är lunch-till-lunch med middag på kvällen för nätverkande.