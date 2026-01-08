Strömsnål trippelradio för IoT

Airoc ACW741x är trippelradio som kombinerar Wi-Fi 7, Bluetooth LE 6.0 samt IEEE 802.15.4 Thread med Matter-stöd i ett och samma chip för IoT-tillämpningar. Enligt tyska Infineon är det branschens första Wi-Fi 7-lösning med 20 MHz-kanaler, optimerad för spektrumtäta miljöer och med extremt låg strömförbrukning i standby-läge.

Branschorganisationen Wi-Fi Alliance har nyligen infört en 20 MHz-kategori i Wi-Fi 7-standarden, speciellt tänkt för batteridrivna IoT-produkter. Wi-Fi 7 har normalt stöd för kanaler upp till 320 MHz, framförallt i 6 GHz-bandet.

ACW741x-familjen har 20 MHz-kanaler men också det som kallas Multi-Link for IoT med adaptiv växling mellan band på 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz för att minimera störningar från andra användare som nyttjar samma frekvensband.

Det smalare frekvensbandet bidrar till att sänka förbrukningen i standby-läge upp till 15 gånger jämfört med konkurrenterna.

Vidare finns Wi-Fi Channel State Information (CSI) enligt 802.11bf vilket förbättrar wifi-kommunikationerna genom att enheter i samma nätverk kan dela information. Kanalavkänning, Channel Sounding, ger avståndsmätning med centimeternoggrannhet.

Förutom de tre radiodelarna har kretsen också sändar/mottagar-switch, effektförstärkare, lågbrusförstärkare, enhet för krafthanteringen och oscillator.

Kretsen finns som sampel och tre tänkbara tillämpningar är batteridrivna lås, termostater och säkerhetskameror.