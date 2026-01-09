JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Verkor har öppnat sin gigafabrik

En tredje fransk battericellsfabrik har startat produktion. Franska Alpines bilmodell A390 kommer att använda Verkors battericeller i höst.

Elektroniktidningen pratade med Verkors vd 2020 strax efter att planerna på fabriken annonserats. Och nu har den alltså börjar rampa upp sin cellproduktion. Som en påminnelse var det i den fasen som svenska Northvolt körde fast. Under året får vi se om Verkor lyckas bättre.

Cellfabriken ligger i Bourbourg och har startat en upprampning till en årskapacitet på 16 GWh. Nästa steg är redan planerat: 50 GWh till år 2030.

Verkors utvecklingscenter ligger i Grenoble. Den har en pilotlina som kördes dygnet runt under flera månader i höstas och producerade tiotusentals celler som därefter monterades i moduler.

Emmanuel Macron, Frankrikes president, övervakade invigningen. Fabriken väntas skapa 1200 direkta jobb och 3 000 indirekta. 

– Invigningen av denna gigafabrik, den tredje i denna region, visar att reindustrialisering, innovation och avkarbonisering kan gå framåt tillsammans. 

Verkor har fått sammanlagt tre miljarder euro i finansiering. Pengarna kommer från bland annat Renault, EQT och EIT InnoEnergy. Projektet får även stöd av ett konsortium av internationella banker, samt av offentliga institutioner, som Europeiska investeringsbanken och Bpifrance Assurance Export.

Franska staten stöder inom en innovationsplan kallad France 2030.

