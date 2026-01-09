Nvidia skär guld i Kina, men det kan bli till sand

Två miljoner H200-kretsar har kinesiska företag beställt sedan USA:s president Donald Trump lättade på exportförbudet. Men nu bromsas istället importen av kinesiska staten.

Nvidia kommer att behöva tillverka nya kort för att kunna leverera de nya stora beställningarna från Kina.

Eller också behövs ingen nytillverkning alls. Kinesiska staten funderar fortfarande på hur mycket import av H200 som den tänker tillåta.

Tidigare var det USA som vägrade exportera H200 av strategiska skäl – korten betraktas som spetsteknik och USA vill hålla Kina på mattan. Kina fick hålla till godo med H20, en specialsydd fartbegränsad epatraktorversion av H200.

Men Nvidia gjorde en deal med USA:s president Donald Trump där staten får en fjärdedel av priset, så Donald Trump lättade på förbudet.

Nu är det istället kinesiska staten som sätter sig till motvärn. Kina har dels grubblat över om Nvidias processorer är saboterade av USA så att de kan fjärrstyras eller avlyssnas. Amerikanska politiker har öppet önskat detta.

Men framför allt har Kina under flera år satsat på att komma ikapp USA:s halvledarförsprång. Det finns flera konkurrerande superprocessorer i Kina. Och Kina tror att de mognat till den grad att flera av de företag som nu lägger beställningar på amerikanska processorer i själva verket skulle klara sig lika bra med kinesiska processorer, om de fokuserade bättre på att utveckla mjukvara för dem.

Så just nu prövas de kinesiska företagens enskilda beställningar av staten. Ska de släppas? Ska de kanske tvingas köpa lika många kinesiska processorer som de köper amerikanska?

För Nvidia kan alltså guldet från de två miljoner beställningarna bli till sand. Givet att en processor kostar 27000 dollar håller de kinesiska företagen just nu 54 miljarder dollar framför näsan på Nvidia.

Nvidia är i limbo. Det står inte Nvidia ut med, och har börjat kräva full betalning från kinesiska företag direkt när ordern placeras. Det berättar nyhetssajten Tom's Hardware med hänvisning till nyhetsbyrån Reuters (betalvägg). Och beställningen kan inte annuleras. Flera kinesiska företag ska ändå ha valt att beställa kretsar till de villkoren.

Nvidia har enligt Tom's Hardware 700 000 H200 på lager, så behöver tillverka ytterligare 1,3 miljoner för att uppfylla de kinesiska beställningarna. Det skulle Nvidia kunna göra till andra kvartalet.