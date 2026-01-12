Anglia satsar på Norden

Den brittiska komponentdistributören Anglia ska rekrytera en försäljningsansvarig för Norden och lokala FAE:er. En viktig drivkraft bakom beslutet är att företagets långvariga samarbete med ST Microelectronics som nyligen utökats till att även omfatta Norden och Baltikum.

– Vårt partnerskap med ST går 28 år bak i tiden och vi har blivit den ledande distributören för dem. Oberoende hur du mäter är vi störst på ST i Storbritannien och har varit det i många år, säger John Bowman som är marknadschef på Anglia och fortsätter:

– Vi ser Norden och Baltikum som marknader med stora likheter med Storbritannien, både när det gäller kundstruktur och teknikinnehåll.

Det privatägda företaget har varit verksamt i Storbritannien och Irland i över 50 år och har i dag mer än 3 000 aktiva kunder i regionen. Precis som i Norden präglas den brittiska marknaden för komponentsdistribution av en långtgående konsolidering.

John Bowman

– Lokala distributörer har köpts upp och blivit en del av större globala organisationer. Resultatet blir ofta mindre valfrihet och sämre lokal närvaro. För oss börjar allt med designarbete där vi svarar i telefon och pratar med kunderna. Vi ser exakt samma typ av applikationer i Norden som på hemmaplan med ett starkt inslag av trådlös teknik, där både vi och ST har hög kompetens.

Under de senaste två åren har Anglia redan bearbetat kunder i Europa på distans, bland annat genom att erbjuda nya kretsar från ST kostnadsfritt via programmet Ezysample.

Alla leveranser sker via Fedex nav på flygplatsen Charles de Gaulle i Paris. Speditören hanterar tullar och andra praktiska saker vilket gör att leveranstiden till Sverige hamnar på en till två dagar.

– Dessutom är koldioxidavtrycket betydligt lägre än när man skeppar från USA, som en del av våra konkurrenter gör.

Rekryteringen av en försäljningschef och lokala FAE:er i Norden startar idag, även om det gjorts en del förberedelser. Ambitionen är att ha organisationen på plats mot slutet av mars. Under tiden få kunderna tekniskt stöd från Anglias applikationsteam i Storbritannien.

John Bowman lyfter också fram bolaget arbetskultur som en konkurrensfördel. Efter flera års effektiviseringsarbete infördes fyradagarsvecka med lediga fredagar i fjol.

– Vi tror starkt på balans mellan arbete och fritid. Det är viktigt för våra medarbetares välmående och kommer, tror vi, att bli norm inom tio år.