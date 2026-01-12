Siemens vill se industriell AI överallt

Nvida och Siemens ska ta fram en AI-plattform orienterad kring industriella arbetsflöden – allt från konstruktion och simulering till tillverkning och logistik.

Vad gäller exempelvis elektronikkonstruktion vill Siemens kunna koppla sina simulatorer mot Nvidias fysik-AI Omniverse och Physics Nemo. Tillämpningar kan vara design av både robotar och digitala tvillingar.

Siemens vill även sätta AI i kontakt med tillverkningsmaskinerna (Manufacturing Execution Systems). Och AI ska vara en del av logistik, distribution och inköp (Supply Chain Management).

Läs mer om planerna i deras pressmeddelade (länk).