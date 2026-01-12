JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Siemens vill se industriell AI överallt

Siemens vill se industriell AI överallt

Nvida och Siemens ska ta fram en AI-plattform orienterad kring industriella arbetsflöden – allt från konstruktion och simulering till tillverkning och logistik.

Vad gäller exempelvis elektronikkonstruktion vill Siemens kunna koppla sina simulatorer mot Nvidias fysik-AI Omniverse och Physics Nemo. Tillämpningar kan vara design av både robotar och digitala tvillingar.

Siemens vill även sätta AI i kontakt med tillverkningsmaskinerna  (Manufacturing Execution Systems). Och AI ska vara en del av logistik, distribution och inköp (Supply Chain Management).

Läs mer om planerna i deras pressmeddelade (länk).

Anglia satsar på Norden
12 jan 2026 06:59 - Per Henricsson
Anglia satsar på Norden

Den brittiska komponentdistributören Anglia ska rekrytera en försäljningsansvarig för Norden och lokala FAE:er. En viktig drivkraft bakom beslutet är att företagets långvariga samarbete med ST Microelectronics som nyligen utökats till att även omfatta Norden och Baltikum.

Qualcomm uppdaterar PC-processorn
09 jan 2026 11:37 - Per Henricsson
Qualcomm uppdaterar PC-processorn

Under CES-mässan i Las Vegas har Qualcomm lanserat en ny generation PC-processorer. Det är Snapdragon X2 Plus för Windows 11 Copilot+ PC. Plattformen innehåller tredje generationens Arm-baserade Oryon-processor och en NPU på 80 TOPS. Datorer med kretsarna väntas framåt sommaren.

AD-omvandlare med signalprocessor
09 jan 2026 10:13 - Per Henricsson
AD-omvandlare med signalprocessor

Digital nedkonvertering, interleaving och korrigering av IQ-mismatch är några av de uppgifter som kan utföras redan i AD-omvandlaren när den utrustas med en signalprocessor. SD1146 från Silanna Semiconductor har två kanaler, en AD-omvandlare på 12 bitar och samplar i 170 MHz.

Nvidia skär guld i Kina, men det kan bli till sand
09 jan 2026 09:17 - Jan Tångring
Nvidia skär guld i Kina, men det kan bli till sand

Två miljoner H200-kretsar har kinesiska företag beställt sedan USA:s president Donald Trump lättade på exportförbudet. Men nu bromsas istället importen av kinesiska staten.

Verkor har öppnat sin gigafabrik
09 jan 2026 08:00 - Jan Tångring
Verkor har öppnat sin gigafabrik

En tredje fransk battericellsfabrik har startat produktion. Franska Alpines bilmodell A390 kommer att använda Verkors battericeller i höst.

Workshops: Intresserad av neuromorf teknik?
08 jan 2026 13:04 - Jan Tångring
Workshops: Intresserad av neuromorf teknik?

Den 20–21 januari  är det workshop i Lund på temat neuromorf teknik inom telekom, edge-AI, försvar och rymd. Arrangör är Vinnovaprojektet Neutec.

Strömsnål trippelradio för IoT
08 jan 2026 12:43 - Per Henricsson
Strömsnål trippelradio för IoT

Airoc ACW741x är trippelradio som kombinerar Wi-Fi 7, Bluetooth LE 6.0 samt IEEE 802.15.4 Thread med Matter-stöd i ett och samma chip för IoT-tillämpningar. Enligt tyska Infineon är det branschens första Wi-Fi 7-lösning med 20 MHz-kanaler, optimerad för spektrumtäta miljöer och med extremt låg strömförbrukning i standby-läge.

Forskning: Vätgas från sol utan platina
08 jan 2026 10:47 - Chalmers / Elektroniktidningen
Forskning: Vätgas från sol utan platina

Kanske kan vätgas från solenergi tillverkas utan bristmetallen platina? Chalmersforskare använder istället minimala partiklar av elektriskt ledande plast. Dock med dyr C-vitamin som hjälpkemikalie.

5G-antenn från Tranås
08 jan 2026 09:13 - Jan Tångring
5G-antenn från Tranås

En 5G-antennen inom OEM:s varumärke Exolöf ska vara konstruerad för att leverera stabil signalstyrka i industriella installationer där metallstrukturer, vibrationer och rörliga maskiner ger höga störningsnivåer.

Finländska Cloudberry startar europeisk halvledarfond
08 jan 2026 08:48 - Per Henricsson
Finländska Cloudberry startar europeisk halvledarfond

Helsingfors- och Londonbaserade Cloudberry har tagit in 30 miljoner euro i en ny riskkapitalfond inriktad på halvledare, fotonik och avancerade material. Fonden ska investera i de allra tidigaste skedena – pre-seed och seed – med fokus på teknik kopplad till beräkning, kommunikation, sensorer och kraftelektronik.

Tröghetssensorer med inbyggd AI
07 jan 2026 15:34 - Jan Tångring
Tröghetssensorer med inbyggd AI

Boschs tröghetssensorfamilj BMI5 har en inbyggd AI-motor  direkt på sensorn. Den lanserades på konsumentelektronikmässan i Las Vegas.

Global batterijätte satsar på svenska natriumjontekniken
07 jan 2026 15:06 - Per Henricsson
Global batterijätte satsar på svenska natriumjontekniken

Uppstartbolaget Altris, som utvecklar katodmaterial och tillverkningsteknik för natriumjonbatterier, ska starta serieproduktion tillsammans med batterijätten Clarios och slovakiska Inobat. Ambitionen är att industrialisera 12 V-batterier för fordonsbranschen innan decenniets slut.

Se filmen om den omöjliga EUV-tekniken
07 jan 2026 09:52 - Jan Tångring
Se filmen om den omöjliga EUV-tekniken

ASML:s EUV-litografimaskin skapar 50 000 supernovor i sekunden. Det är bara en av en rad fantastiska ingenjörsinsatser bakom det nederländska bolagets unika maskin.

Mycronic köper tyska probar
07 jan 2026 08:41 - Per Henricsson
Mycronic köper tyska probar

Ytmonterings- och maskritarbolaget Mycronic köper sin underleverantör ETZ, ett tyskt företag som tillverkar testprobar.

Nvidia regnar dollar på konkurrent
07 jan 2026 07:15 - Jan Tångring
Nvidia regnar dollar på konkurrent

AI-processordominanten Nvidia licenserar teknik från en konkurrerande uppstickare, Groq. Och tar över personal. Avtalet ska inte vara exklusivt. Ändå är det tre gånger mer värt än Groq självt värderats till.

Tillfälligt stopp för separatorfabriken i Eskilstuna
19 dec 2025 15:09 - Per Henricsson

Kinesiska Senior Technology vill bygga en av Europas största fabriker för separatorfilm till litiumbatterier i Eskilstuna. Företaget fick i september dispens av Kemikalieinspektionen för att använda och släppa ut metylenklorid. Nu upphäver Mark- och miljödomstolen tillståndet och skickar tillbaka ärendet till Kemikalieinspektion för ny handläggning.

VW:s egen batterifabrik är i drift
19 dec 2025 14:53 - Jan Tångring
VW:s egen batterifabrik är i drift

Serietillverkade battericeller har till slut lämnat bandet i VW:s gigafabrik i Salzgitter. Vi har bilderna och vi har bakgrunden. Den här fabriken skulle Northvolt byggt, men långt innan konkursen bytte VW till en kinesisk partner, Gotion.

Högskolan väst testar AI för grovsortering
19 dec 2025 08:50 - Jan Tångring
Högskolan väst testar AI för grovsortering

Grovsortera kläder på återvinningscentralen – det kanske robotar kan göra? Det hoppas Högskolan Väst, och inleder test tillsammans med Wargön Innovation och Human Bridge.

Rykte: Kina har en EUV-prototyp
19 dec 2025 08:47 - Per Henricsson

Den är många gånger större än ASML:s EUV-maskin och kan börja användas för tillverkning av avancerade logikkretsar år 2028. Om ryktet som nyhetsbyrån Reuters fångat upp stämmer, har Kina tagit ett enormt steg mot att bli självförsörjande även på avancerad litografi.

