Morrow redo för volymproduktion

Norska LFP-celltillverkaren Morrow sätter punkt för finslipandet och deklarerar att det är redo för volymproduktion, den fas som kallas Commercial SOP, start of production.

Det var sommaren 2020 som Morrow meddelade planer på en cellfabrik. Fabriken invigdes redan sommaren 2024 och har haft provproduktion av celler sedan dess. Nu är testandet över och kommersiella leveranser kan inledas på allvar.

Det är en prismatisk 100 Ah-cell kallad LFP2 som Morrow tillverkar. Tillämpningarna är batterilager, kommersiella fordon, industriutrustning och off-road-maskiner.

På dagordningen finns en upprampning till anläggningens fulla kapacitet på 1 GWh/år.

Det var i denna upprampningsfas som Northvolt körde fast. Elektroniktidningen har frågat Morrow hur dess upprampning fortskrider, utan svar ännu.

Också på dagordningen finns teknisk validering och säkring av offtake-avtal.

Ann Christin Andersen

– Detta är en viktig milstolpe. Men vi har fortfarande mycket arbete framför oss, säger styrelseordförande Ann Christin Andersen.

Morrow ska konsolidera all sin verksamhet till fabriken i Arendal och utvecklingsavdelningen i Grimstad. Oslo-kontoret ska stängas.

Morrow skriver i ett pressmeddelande att den europeiska batteriindustrin ”står inför en krävande verklighet med global överkapacitet, prispress från lågkostnadsimport, stigande kapitalkostnader och ökad osäkerhet kring leveranskedjor och industripolitik”.