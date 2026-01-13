Alla på Volvos gigafabrik får sparken

Volvos dotterbolag Novo stoppar färdigställandet av sin battercellsfabrik i Göteborg och säger upp alla 75 anställda. Stoppet är en paus som sker eftersom Volvo misslyckats med att hitta en teknikpartner.

– Till dess att en ny teknikpartner finns på plats kan Novo Energy inte fortsätta sin verksamhet enligt tidigare plan, säger företaget i ett pressmeddelande.

Anläggningen hade en planerad årskapacitet på 50 GWh. Men företaget har inte lyckats hitta en lämplig extern teknikpartner, efter att ha sökt ”omfattande” under det senaste året.

Volvo Cars släpper inte ambitionen att tillverka egna battericeller. Sökandet fortsätter, men kan inte ge besked om när batteriproduktion skulle kunna starta, eller i vilken organisatorisk form detta skulle ske.

Flera koreanska celltillverkare har partnerskap av det slag Volvo efterfrågar med amerikanska och europeiska fordonstillverkare. Japanska Panasonic har sedan länge ett partnerskap med Tesla.

I Storbritannien, Norge, Frankrike och Spanien finns samarbeten med kinesiska celltillverkare.

Volvo startade Novo i partnerskap med Northvolt, men separerade när Northvolts ekonomi havererade.