Siemens köper franskt verktyg för korttest

Hittar testarna i ytmonteringslinan verkligen alla fel? Och gör de sitt jobb effektivt? Det är frågor som Aster Technologies angriper med sin mjukvara. EDA-jätten Siemens köper nu det franska företaget och integrerar dess mjukvara kallad Testway i sina verktyg Xpedition och Valor, som ingår i mjukvaruplattformen Siemens Xcelerator.

Siemens ambition är att hjälpa kunderna hela vägen från konstruktion av mönsterkort till montering av komponenter och testning av den färdiga produkten. Genom att analysera testbarhet redan under designfasen går det att tidigt upptäcka fel och undvika kostsamma och tidsödande omkonstruktioner samtidigt som kvalitet och tillförlitlighet ökar.

Aster grundades 1993 och har byggt upp en stark position inom mjukvara för testanalys och verifiering.

– Vi arbetade i den franska marinen och hade skrivit ett antal böcker i ämnet men såg att få använde tekniken. Då bestämde vi oss för att ta fram verktyg och startade Aster, sa företagets medgrundare Christophe Lotz till Elektroniktidningen år 2008.

Företagets verktyg används för att ta reda på hur bra testutrustningen är på att hitta tillverkningsfelen i en produktionslina, men verktyget kan även användas för att ta bort redundanta tester. Det gäller oavsett vilken typ av testare som används och fungerar således med optisk avsyning, röntgen, in-circuit, flying-probe, boundary scan eller en blandning av dessa.

Flaggskeppsprodukten Testway används för att planera och implementera teststrategier tidigt i utvecklingsprocessen. Programvaran analyserar testtäckning och kan visa resultatet direkt i layouten genom koppling till CAD-system. Därmed blir det tydligt vilka komponenter som inte testas, eller där tester är onödigt redundanta.

Verktygen används främst i avancerade konstruktioner inom bland annat fordons-, flyg- och rymdindustrin, där tillförlitlighet är avgörande.