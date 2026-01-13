Halvledarmarknaden växte 21 procent i fjol

När analyshuset Gartner summerar 2025 står det klart att Nvidia är överlägsen etta, nästan dubbelt så stor som tvåan Samsung. Totalt såldes det halvledare för 793 miljarder dollar i fjol, upp 21 procent från 2024.

AI-boomen syns inte bara i värderingen av bolag som Nvidia. Kretsar för att träna modeller och göra inferenser plus HBM-minnen och kommunikationskretsar till AI-datacenter utgjorde knappt en tredjedel av marknaden, eller drygt 200 miljarder dollar.

Nvidia blev det första halvledarbolaget vars omsättning passerade 100 miljarder dollar och stod ensamt för 35 procent av tillväxten i fjol.

Även tvåan och trean, Samsung och SK Hynix lyftes av AI-boomen. Bägge tillverkar HBM-minnen som används tillsammans med AI-processorer.

Gartners prognos är att AI-tillämpningar kommer att utgöra häften av halvledarmarknaden år 2029.

Den forna ettan, Intel, fortsätter att tappa omsättning och återfinns numera på plats fyra.