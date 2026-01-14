Finansieringsproblem sinkar Lytens köp av Northvolt

Det amerikanska batteribolaget Lyten skulle redan ha slutfört köpet av Northvolts fabrik i Skellefteå men företaget har ännu inte lyckats säkra kapital. I värsta fall kan affären gå i stöpet, skriver Svenska Dagbladet.

Redan när affären presenterades i augusti var det oklart var den lilla amerikanska batteritillverkaren skulle hitta pengar. Även om priset inte var offentligt var budskapet att det var minst lika stort som om maskiner och andra inventarier såldes på auktion.

I spekulationerna nämndes ett belopp på några miljarder kronor.

Övertagandet skulle först ske i oktober för att sedan flyttas till december.

Enligt källor som tidningen varit i kontakt med arbetar Lyten med att övertyga investerare och banker att satsa på fabriken. Affären kan bli klar inom ett par dagar, eller dröja, skriver SvD.

Samtidigt står fabriken stilla medan Lyten sedan november betalar kostnader och löner för cirka 170 personer som underhåller maskinerna.

Lyten uppger att förvärvet är komplext och att bolaget är angeläget att slutföra det så snabbt som möjligt.

– Vissa delar tar längre tid än väntat, men totalt sett fortskrider förvärvet enligt plan, skriver marknadschefen Keith Norman i ett uttalande till SvD.