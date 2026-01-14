Mercedes utmanar Teslas självkörning

Föraren har visserligen ansvaret för att allt fungerar. Men bilen kör själv hela vägen från dörr till dörr. Mercedes erbjuder sedan årsskiftet funktionen i Kina och kommer snart att erbjuda den i USA, där Tesla länge varit ensam om den.

Europa kommer troligen att få vänta till tidigast 2027.

Funktionen kallas Drive Assist Pro (MB. DRIVE ASSIST PRO). Nvidia levererar Mercedes självkörningsdator och är en central partner i utvecklingen av mjukvaran.

Mercedes tar sig härmed in i USA som en utmanare till Tesla. Dörr-till-dörr i privatbilar har länge varit Teslas domän. Redan självkörning i stadsmiljö är ovanligt, kanske unikt för Tesla i USA fram till nu.

Övervakad självkörning kallas generellt för SAE 2. Oövervakad kallas SAE 4. Någonstans mellan 2028 och 2030 kommer Mercedes att erbjuda SAE 4. Detta enligt tidigare meddelade planer. Föraren i bilen ska kunna ägna sig åt annat under resan.

Även Tesla arbetar med att få ut föraren ur systemet. Tesla har till och med utvecklat en rattlös bilmodell för ändamålet –den ska med tiden bli en robotaxi. Under många år har Tesla lovat att dess SAE 4 snart ska vara färdig att ta i bruk.

Idag kan både Tesla och Mercedes skylla på föraren när deras SAE 2-självkörningssystem misslyckas. Den dag de tar bort kravet på övervakning övertar de ett tungt juridiskt ansvar. Det kommer inte längre att duga att experimentera med hjälpligt fungerande självkörning och vältra över ansvaret på föraren för att täppa till luckorna.

Mercedes är väl medveten om skillnaden. Mercedes har sedan 2021 erbjudit en hybrid mellan SAE 2 och SAE 4 kallad SAE 3. Den innebär att Mercedes ansvarar fullt ut för självkörningen, men bara på vissa utpekade sträckor av noggrant kartlagd motorväg.

Detta tillval kommer Mercedes snart att ta bort, enligt uppgifter i tyska tidningar. Det lönar sig inte.

Det kostar för mycket för Mercedes att hålla säkerheten uppdaterad på sträckorna och det är inte tillräckligt många kunder som köper tillvalet. En orsak till det bristande intresset kan vara att Mercedes bara vågar köra SAE3 i 95 km/h i Tyskland (65 km/h i USA). En tysk användare vill ha 120 km/h.

Mercedes behåller sin kompletta sensoruppsättning i sina SAE 2-bilar: kamera, lidar, radar och ultraljud. Tesla klarar sig ganska bra med bara kameror. En het debatt under många år har varit om en bred sensoruppsättning av Mercedes slag ger större säkerhet än Teslas ensamma att bara använda kameror.

Juryn sammanträder fortfarande. Å ena sidan får Mercedes teoretiskt en second och en third opinion från en annan typ av sensor om vad som händer kring bilen. Det känns intuitivt säkrare.

Å andra sidan tvingas Mercedes självkörningsalgoritmer tugga sig igenom mer sensordata som dessutom ska synkas och fusioneras till en gemensam världsbild. Bidrar extra sensorerna verkligen med så mycket säkerhet att det väger upp den ökade kostnaden och komplexiteten i beräkningarna?

Att Mercedes behåller en full uppsättning sensorer är intressant. Kanske kommer Mercedes plattform för SAE 2, 3 och 4 att vara densamma? I så fall kan Mercedes göra som Tesla och utveckla SAE 4 genom att använda sina SAE 2-kunders körloggar som träningsdata.

Vad gäller Full Self Drive (Teslas SAE 2-funktion som en vacker dag ska förvandlas till SAE 4) kommer den att sluta att säljas som tillval och kommer bara att kunna köpas som månadsprenumeration från den 14 februari. Den kostar 199 dollar/månaden. Priset som tillval har varierat mellan 5 000 och 15 000 dollar och är idag 8 000 dollar.

Prisfallet började 2023 och möttes av besvikelse från de som köpt FSD för 15 000, eftersom Teslas vd sagt att det var en investering som skulle öka i värde med tiden.