JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mercedes utmanar Teslas självkörning

Mercedes utmanar Teslas självkörning

Föraren har visserligen ansvaret för att allt fungerar. Men bilen kör själv hela vägen från dörr till dörr. Mercedes erbjuder sedan årsskiftet funktionen i Kina och kommer snart att erbjuda den i USA, där Tesla länge varit ensam om den.

Europa kommer troligen att få vänta till tidigast 2027.

Funktionen kallas Drive Assist Pro (MB. DRIVE ASSIST PRO). Nvidia levererar Mercedes självkörningsdator och är en central partner i utvecklingen av mjukvaran. 

Mercedes tar sig härmed in i USA som en utmanare till Tesla. Dörr-till-dörr i privatbilar har länge varit Teslas domän. Redan självkörning i stadsmiljö är ovanligt, kanske unikt för Tesla i USA fram till nu.

Övervakad självkörning kallas generellt för SAE 2. Oövervakad kallas SAE 4. Någonstans mellan 2028 och 2030 kommer  Mercedes att erbjuda SAE 4. Detta enligt tidigare meddelade planer. Föraren i bilen ska kunna ägna sig åt annat under resan.

Även Tesla arbetar med att få ut föraren ur systemet. Tesla har till och med utvecklat en rattlös bilmodell för ändamålet –den ska med tiden bli en robotaxi. Under många år har Tesla lovat att dess SAE 4 snart ska vara färdig att ta i bruk.

Idag kan både Tesla och Mercedes skylla på föraren när deras SAE 2-självkörningssystem misslyckas.  Den dag de tar bort kravet på övervakning övertar de ett tungt juridiskt ansvar. Det kommer inte längre att duga att experimentera med hjälpligt fungerande självkörning och vältra över ansvaret på föraren för att täppa till luckorna.

Mercedes är väl medveten om skillnaden. Mercedes har sedan 2021 erbjudit en hybrid mellan SAE 2 och SAE 4 kallad SAE 3. Den innebär att Mercedes ansvarar fullt ut för självkörningen, men bara på vissa utpekade sträckor av noggrant kartlagd motorväg.

Detta tillval kommer Mercedes snart att ta bort, enligt uppgifter i tyska tidningar. Det lönar sig inte. 

Det kostar för mycket för Mercedes att hålla säkerheten uppdaterad på sträckorna och det är inte tillräckligt många kunder som köper tillvalet. En orsak till det bristande intresset kan vara att Mercedes bara vågar köra SAE3 i 95 km/h i Tyskland (65 km/h i USA). En tysk användare vill ha 120 km/h.

Mercedes behåller sin kompletta sensoruppsättning i sina SAE 2-bilar: kamera, lidar, radar och ultraljud.  Tesla klarar sig ganska bra med bara kameror. En het debatt under många år har varit om en bred sensoruppsättning av Mercedes slag ger större säkerhet än Teslas ensamma att bara använda kameror. 

Juryn sammanträder fortfarande. Å ena sidan får Mercedes teoretiskt en second och en third opinion från en annan typ av sensor om vad som händer kring bilen. Det känns intuitivt säkrare. 

Å andra sidan tvingas Mercedes självkörningsalgoritmer tugga sig igenom mer sensordata som dessutom ska synkas och fusioneras till en gemensam världsbild. Bidrar extra sensorerna verkligen med så mycket säkerhet att det väger upp den ökade kostnaden och komplexiteten i beräkningarna?

Att Mercedes behåller en full uppsättning sensorer är intressant. Kanske kommer Mercedes plattform för SAE 2, 3 och 4 att vara densamma? I så fall kan Mercedes göra som Tesla och utveckla SAE 4 genom att använda sina SAE 2-kunders körloggar som träningsdata. 

Vad gäller Full Self Drive (Teslas SAE 2-funktion som en vacker dag ska förvandlas till SAE 4) kommer den att sluta att säljas som tillval och kommer bara  att kunna köpas som månadsprenumeration från den 14 februari. Den kostar 199 dollar/månaden. Priset som tillval har varierat mellan 5 000 och 15 000 dollar och är idag 8 000 dollar.

Prisfallet började 2023 och möttes av besvikelse från de som köpt FSD för 15 000, eftersom Teslas vd sagt att det var en investering som skulle öka i värde med tiden.

49 # Comsol (5)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Mercedes utmanar Teslas självkörning
14 jan 2026 13:44 - Jan Tångring
Mercedes utmanar Teslas självkörning

Föraren har visserligen ansvaret för att allt fungerar. Men bilen kör själv hela vägen från dörr till dörr. Mercedes erbjuder sedan årsskiftet funktionen i Kina och kommer snart att erbjuda den i USA, där Tesla länge varit ensam om den.

NyheterLäs mer...
Finansieringsproblem sinkar Lytens köp av Northvolt
14 jan 2026 09:48 - Per Henricsson
Finansieringsproblem sinkar Lytens köp av Northvolt

Det amerikanska batteribolaget Lyten skulle redan ha slutfört köpet av Northvolts fabrik i Skellefteå men företaget har ännu inte lyckats säkra kapital. I värsta fall kan affären gå i stöpet, skriver Svenska Dagbladet.

NyheterLäs mer...
Siemens köper franskt verktyg för korttest
14 jan 2026 08:34 - Per Henricsson
Siemens köper franskt verktyg för korttest

Hittar testarna i ytmonteringslinan verkligen alla fel? Och gör de sitt jobb effektivt? Det är frågor som Aster Technologies angriper med sin mjukvara. EDA-jätten Siemens köper nu det franska företaget och integrerar dess mjukvara kallad Testway i sina verktyg Xpedition och Valor, som ingår i mjukvaruplattformen Siemens Xcelerator.

NyheterLäs mer...
Alla på Volvos gigafabrik får sparken
13 jan 2026 12:30 - Jan Tångring
Alla på Volvos gigafabrik får sparken

Volvos dotterbolag Novo stoppar färdigställandet av sin battercellsfabrik i Göteborg och säger upp alla 75 anställda. Stoppet är en paus som sker eftersom Volvo misslyckats med att hitta en teknikpartner.

NyheterLäs mer...
Halvledarmarknaden växte 21 procent i fjol
13 jan 2026 09:53 - Per Henricsson
Halvledarmarknaden växte 21 procent i fjol

När analyshuset Gartner summerar 2025 står det klart att Nvidia är överlägsen etta, nästan dubbelt så stor som tvåan Samsung. Totalt såldes det halvledare för 793 miljarder dollar i fjol, upp 21 procent från 2024.

NyheterLäs mer...
Linköpings mikroskärm tankar kassan
13 jan 2026 08:57 - Per Henricsson
Linköpings mikroskärm tankar kassan

Uppstartsbolaget Polar Light Technologies har tagit in lite drygt 5 miljoner euro från befintliga ägare. Pengarna ska användas för att kommersialisera den minimala skärmen.

NyheterLäs mer...
Indiskt kretsbolag går all-in på Riscfem
13 jan 2026 08:49 - Jan Tångring
Indiskt kretsbolag går all-in på Riscfem

Indiska halvledarbolaget LTSCT tecknar licens med taiwanesiska Andes Technology på deras Risc V. De två ska dessutom utveckla gemensam IP kring Risc V som LTSCT ska integrera i sina kretsar.

ProduktLäs mer...
Världens minsta sensor nu i volym
13 jan 2026 08:49 - Jan Tångring
Världens minsta sensor nu i volym

Den är 1 µm lång och mäter temperatur och kraft. Tyska Digid tänker sig att den skulle kunna integreras i robotars kroppar för att ge dem samma överflöd av nervändar som människor har.

ProduktLäs mer...
Anglia satsar på Norden
12 jan 2026 06:59 - Per Henricsson
Anglia satsar på Norden

Den brittiska komponentdistributören Anglia ska rekrytera en försäljningsansvarig för Norden och lokala FAE:er. En viktig drivkraft bakom beslutet är att företagets långvariga samarbete med ST Microelectronics som nyligen utökats till att även omfatta Norden och Baltikum.

NyheterLäs mer...
Thailand satsar på batteribyte
12 jan 2026 15:55 - Jan Tångring
Thailand satsar på batteribyte

Kinesiska U Swap får sälja upp till tusen batteribytbara lastbilar till thailändska Whale Logistics.  Ett byte tar tre minuter. De första 30 lastbilarna ska levereras i april 2026. 

NyheterLäs mer...
Morrow redo för volymproduktion
12 jan 2026 10:37 - Jan Tångring
Morrow redo för volymproduktion

Norska LFP-celltillverkaren Morrow sätter punkt för finslipandet och deklarerar att det är redo för volymproduktion, den fas som kallas Commercial SOP, start of production.

NyheterLäs mer...
Siemens vill se industriell AI överallt
12 jan 2026 10:37 - Jan Tångring
Siemens vill se industriell AI överallt

Nvida och Siemens ska ta fram en AI-plattform orienterad kring industriella arbetsflöden – allt från konstruktion och simulering till tillverkning och logistik.

NyheterLäs mer...
Öppen standard för FPGA-kort
12 jan 2026 10:38 - Per Henricsson
Öppen standard för FPGA-kort

Som COM-moduler fast för FPGA:er. Så lanserar branschorganisationen SGET det nya kortformatet Open Harmonized FPGA Module (oHFM, OHFM).

NyheterLäs mer...
Qualcomm uppdaterar PC-processorn
09 jan 2026 11:37 - Per Henricsson
Qualcomm uppdaterar PC-processorn

Under CES-mässan i Las Vegas har Qualcomm lanserat en ny generation PC-processorer. Det är Snapdragon X2 Plus för Windows 11 Copilot+ PC. Plattformen innehåller tredje generationens Arm-baserade Oryon-processor och en NPU på 80 TOPS. Datorer med kretsarna väntas framåt sommaren.

ProduktLäs mer...
AD-omvandlare med signalprocessor
09 jan 2026 10:13 - Per Henricsson
AD-omvandlare med signalprocessor

Digital nedkonvertering, interleaving och korrigering av IQ-mismatch är några av de uppgifter som kan utföras redan i AD-omvandlaren när den utrustas med en signalprocessor. SD1146 från Silanna Semiconductor har två kanaler, en AD-omvandlare på 12 bitar och samplar i 170 MHz.

ProduktLäs mer...
Nvidia skär guld i Kina, men det kan bli till sand
09 jan 2026 09:17 - Jan Tångring
Nvidia skär guld i Kina, men det kan bli till sand

Två miljoner H200-kretsar har kinesiska företag beställt sedan USA:s president Donald Trump lättade på exportförbudet. Men nu bromsas istället importen av kinesiska staten.

NyheterLäs mer...
Verkor har öppnat sin gigafabrik
09 jan 2026 08:00 - Jan Tångring
Verkor har öppnat sin gigafabrik

En tredje fransk battericellsfabrik har startat produktion. Franska Alpines bilmodell A390 kommer att använda Verkors battericeller i höst.

NyheterLäs mer...
Workshops: Intresserad av neuromorf teknik?
08 jan 2026 13:04 - Jan Tångring
Workshops: Intresserad av neuromorf teknik?

Den 20–21 januari  är det workshop i Lund på temat neuromorf teknik inom telekom, edge-AI, försvar och rymd. Arrangör är Vinnovaprojektet Neutec.

NyheterLäs mer...
Strömsnål trippelradio för IoT
08 jan 2026 12:43 - Per Henricsson
Strömsnål trippelradio för IoT

Airoc ACW741x är trippelradio som kombinerar Wi-Fi 7, Bluetooth LE 6.0 samt IEEE 802.15.4 Thread med Matter-stöd i ett och samma chip för IoT-tillämpningar. Enligt tyska Infineon är det branschens första Wi-Fi 7-lösning med 20 MHz-kanaler, optimerad för spektrumtäta miljöer och med extremt låg strömförbrukning i standby-läge.

NyheterLäs mer...
Forskning: Vätgas från sol utan platina
08 jan 2026 10:47 - Chalmers / Elektroniktidningen
Forskning: Vätgas från sol utan platina

Kanske kan vätgas från solenergi tillverkas utan bristmetallen platina? Chalmersforskare använder istället minimala partiklar av elektriskt ledande plast. Dock med dyr C-vitamin som hjälpkemikalie.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)