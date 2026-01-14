Svenskt drönarskydd i Davos

Det svenska uppstartsbolaget Skygaard ska skydda toppmötet i Davos nästa vecka från drönare. Det gäller både mötet och bilkonvojerna mellan flygplatsen, hotell och möteslokaler, skriver Dagens Industri.

Bolaget är bara ett drygt år gammalt och har utvecklat en modulär och skalbar lösning som förenar teknik, analys, beslutsstöd och operativ drift i realtid.

– Vi levererar inte en produkt, vi levererar kontroll över luftrummet, säger grundaren och vd:n Hans Werner till DI.

Han har en bakgrund från Saab och försvarsindustrin.

Plattformen består av både passiva och aktiva system som kombineras utifrån hot och behov.

Systemet kan användas civilt eller för militärt bruk. I bägge fallen handlar det om att kunna upptäcka, identifiera, följa och neutralisera obehöriga drönare.

– Davos är bara början på en ny generation luftrumssäkerhet. Kontrollen över det nära luftrummet kommer att vara lika grundläggande som cybersäkerhet är i dag, säger Hans Werner.

Interceptorn i plattformen har utvecklats tillsammans med Ukrainas drönarföretag Vluchnyk och används redan i kriget mot Ryssland.

– Vi får drönaren att tro att den tappat kontakten med sin pilot eller navigationssystem. På så sätt neutraliserar vi hotet utan att riskera skador på marken.

Även fiberoptiskt styrda drönare går att upptäcka med hjälp av radar och akustiska sensorer.

Skygaards installation kan detektera drönare upp till 25 kilometer bort i 360 grader beroende på vilka sensorer det aktuella systemet har. Även pilotens position kan i många fall detekteras.

Dessutom får användaren information om vilken typ av drönare det är plus att egna drönare inte ger larm.

Systemet kan hantera upp till 15 inkommande drönare och agera när de är tre kilometer bort.

För militära kunder finns också en interceptor som kan bära sprängmedel och har en räckvidd på 35 kilometer.

Företaget tog in 10 miljoner kronor i höstas och har i dag kontrakt med Nato, svenska och danska Försvarsmakten, en svensk flygplats, en kommunägd hamn och ett stort svenskt exportföretag.

All produktion sker i Ukraina men ska flyttas till Sverige under året. Målet är att skala upp till 500 enheter i månaden, skriver DI.