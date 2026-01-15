Open AI beställer ”tallriksprocessorn”

Efter Nvidia, AMD och Broadcom sällar sig nu även Cerebras till listan av företag som ska leverera AI-kapacitet till OpenAI. Avtalet är värt upp till 10 miljarder dollar (motsvarande 750 MW effekt) skriver Reuters och leveranser ska starta redan i år.

I pressmeddelandet skriver Cerebras att bägge bolagen startade för ungefär tio år sedan och att de samarbetat sedan 2017. Nu är tiden mogen att ta nästa steg genom att OpenAI beställer beräkningskapacitet av Cerebras.

Företaget hävdar att deras AI-kretsar – som är lika stora som en hel wafer – är upp till 15 gånger bättre än GPU:er på att göra inferenser och andra AI-uppgifter.

Cerebras ska bygga datacenter med sina kretsar där OpenAI köper kapacitet. Verksamheten ska vara igång redan i år och vara fullt utbyggt om tre år. Då kommer det att gå åt 750 MW för att driva servrarna, enligt Cerebras.

Inget sägs dock om hur OpenAI finasierar beställningen.

Företagets senaste jättekrets WSE-3, tillverkas av en komplett tolvtumsskiva i en 5 nm-process. Den har 4 biljoner transistorer. De är fördelade på 900 000 AI-kärnor och 44 Gbyte SRAM vilket ger en maximal prestanda på 125 petaflops.