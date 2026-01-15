Storvarsel på Ericsson

Telekomjätten Ericsson vill minska sin personalstyrka i Sverige med omkring 1 600 personer, ungefär 12 procent av de anställda. Enligt pressmeddelandet är varslet en del av åtgärder för att säkerställa företagets konkurrenskraft.

”Den föreslagna personalminskningen är en del av de globala initiativen för att förbättra kostnadsstrukturen samtidigt som viktiga investeringar för Ericssons teknikledarskap och verkställandet av strategin att leverera högpresterande, programmerbara nät som möjliggör en ökad tjänstedifferentiering och nya intäktskällor, upprätthålls”, skriver bolaget.

Totalt har företaget ungefär 90 000 anställda varav 13 000 i Sverige.

Det senaste stora varslet i Sverige kom i mars 2024 och berörde 1 200 tjänster. Utfallet blev dock lägre.