Testlösning Ethernet i fordon

Genom att kombinera en vektornätverksanalysator (VNA) och ett oscilloskop går det att göra en komplett verifiering av den fysiska Ethernetlänken. Lösningen kommer från japanska Anritsu som använt ett oscilloskop från amerikanska Tektronix.

I takt med att bilarna får allt mer avancerade funktioner för ADAS, infotainment och autonom körning ökar kraven på tillförlitlig höghastighetskommunikation. Ethernet har snabbt blivit standard men ställer samtidigt höga krav på signalintegritet och interoperabilitet mellan komponenter från olika leverantörer.

Utvecklarna behöver göra noggranna mätningar av det som kallas MDI-return loss och mode conversion för att säkerställa att datatakter på 100 Mbit/s och 1 Gbit/s uppfyller gällande standarder.

Testsystemet bygger på Anritsus fyrports VNA i Shocklinefamiljen, MS46524B, i kombination med Tektronix oscilloskop i 6-serien. Tillsammans kan de utföra standardbaserad verifiering av kablar, kontakter och andra komponenter för fordons-Ethernet, i enlighet med IEEE-standarderna 802.3bw, 802.3bp och 802.3ch.

MS46524B ger noggranna S-parametermätningar för att analysera impedansanpassning och differentiell signalintegritet. Dessa data används sedan av oscilloskop där analypaketet Tekexpress, som baseras på Open Alliance PMA TC8, automatiskt verifierar resultaten och genererar detaljerade rapporter.

En typisk mätuppställning omfattar testfixtur, testobjekt, stabil jordning, fasstabila kablar och kalibreringsutrustning. Genom att kvalificera fixturen enligt Open Alliance-specifikationerna får man reproducerbara och tillförlitliga mätresultat.