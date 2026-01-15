JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Uppsalas natriumjonmaterial ska tillverkas i Tjeckien

Uppstartsbolaget Altris tar rygg på amerikanska Natron Energy genom att välja den tjeckiska kemikoncernen Draslovka som tillverkare av sitt natriumjonbaserade katodmaterial. Avtalet ger en kapacitet motsvarande 175 MWh per år.

Altris skulle ursprungligen sätta upp en egen fabrik för tillverkning av katodmaterial i Sandviken med en kapacitet på 2000 ton per år motsvarande 3 GWh celler per år. Den planen föll när Northvolt fick problem. Den sedermera konkursade batteritillverkaren var största investerare i Altris och de två tog fram celler som hade ett energiinnehåll på 160 Wh/kg, knappt hälften av motsvarande litiumjonceller.

Fabriken i Sandviken ersätts nu av Draslovkas produktionsanläggningar i Kolin, Tjeckien. Den ska byggas om för att passa Altris katodmaterial. Kapaciteten landar maximalt på 350 ton per år vilket motsvarar 175 MWh celler per år.

Produktionen är tänkt att starta mot slutet av året och materialet ska användas till de bilbatterier som Clarios ska tillverka kommersiellt fram 2030. Det handlar om ersättare till dagens blybatterier som driver belysning, infotainment och alla andra saker i både elbilar och bilar med förbränningsmotor.

Tilläggas kan att Draslovka sommaren 2025 tecknade ett liknande avtal med amerikanska Natron Energy om att tillverka katodmaterial. Företaget använder dock en annan variant, Preussiskt blått, som har lägre natriuminnehåll.

Altris knoppades av från Uppsala universitet år 2017 för att kommersialisera en tillverkningsmetod för ett natriumbaserat katodmaterial som kan ersätta litium, kobolt och nickel i laddningsbara batterier.

Materialet blir både billigare och miljövänligare än dagens alternativ. Det består av järn, kväve, natrium och kol vilket företaget fyndigt döpt till Fennac (FeNNaC). Inom kemin är det däremot känt som Preussiskt vitt.

15 jan 2026 14:10 - Per Henricsson
Uppstartsbolaget Altris tar rygg på amerikanska Natron Energy genom att välja den tjeckiska kemikoncernen Draslovka som tillverkare av sitt natriumjonbaserade katodmaterial. Avtalet ger en kapacitet motsvarande 175 MWh per år.

