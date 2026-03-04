Chips från Norden: Två dagar i Helsingfors om EU:s pilotlinor

Den 23–24 mars finns möjlighet att lära sig mer om EU:s fem pilotlinor men också om de lokala kompetenscenter som satts upp inom ramen för EU:s forskningsprogram Chips JU.

Evenemanget, som samarrangeras av bland annat VTT, Tammerfors universitet och det finska kompetenscentret FiCCC, vill ge en djupare förståelse av de konkreta möjligheter som Chips Joint Undertaking (Chips JU) erbjuder företag, institut och universitet i Norden.

Kärnan i programmet är de fem pilotlinor som nu etableras för att brygga steget från forskning till prototyper. Under seminariets andra dag hålls tekniska sessioner där deltagarna får veta hur de får tillgång till linorna:

NanoIC: Under ledning av IMEC siktar man mot system-på-chip (SoC) bortom 2-nanometersnoden.

FAMES: Fokuserar på FD-SOI ner till 7 nm, 3D-integration och smart krafthantering. Här är VTT en central partner för 200- och 300-mm-produktion.

WBG (Wide Bandgap): Industrialisering av kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) för kraft- och RF-elektronik. Bland annat deltar KTH, Chalmers och universiteten i Lund och Linköping.

APECS: En infrastruktur för integrering och kapsling av chiplets, ett område där VTT och tyska FMD samarbetar.

PIXEurope: Påskyndar utvecklingen av fotoniska integrerade kretsar (PIC) genom ett öppet ekosystem med 20 partners.

Utöver de fysiska pilotlinorna kommer också designplattformen att belysas (EuroCDP). Den är tänkt att sänka trösklarna för nystartade företag och forskare som vill designa avancerade kretsar. Dessutom ägnas tid åt de framväxande kvantpilotlinjerna som Supreme och P4Q.

Seminariet vill också lyfta fram Nordens roll i det europeiska ekosystemet.

Sista dag för registrering är torsdagen den 13 mars 2026.