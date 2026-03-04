Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi

Abu Dhabi-registrerade teknikgruppen G42 köper en stapel av amerikanska Cerebras tallriksstora chips och bygger av dem ett AI-datacenter i Indien med en prestanda på åtta exaflops.

Observera att det är AI-exaflops som räknas här – operationer på 16-bitars flyttal, och inte klassiska 64-bitare.

Datorn blir en indisk nationell resurs – i ett plan kallad Indien AI Mission – och ett pressmeddelande beskriver satsningen som en ny fas i Indiens AI-infrastrukturutveckling.

Systemet levereras av G42 i partnerskap med MBZUAI och C-DAC (Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence och indiska Centre for Development of Advanced Computing).

Indien och Förenade Arabemiraten har ett bredare partnerskap inom försvar, teknik, rymdfart och energi.

All data ska förbli inom nationell jurisdiktion. Åtkomsten ska vara ”demokratiserad” - tillgänglig för allt från etablerade institutioner till nystartade småföretag.

Manu Jain, VD för G42 India beskriver AI-superdatorn som en möjlighet för forskare, innovatörer, företag och för landets alla 1,4 miljarder invånare.

– Suverän AI-infrastruktur blir allt viktigare för nationell konkurrenskraft.

Det är inte den första AI-superdator som Cerebras och G42 levererar tillsammans. Arkitekturen heter Condor Galaxy och är skalbar till 36 exaflops.

I december släppte G42 och MBZUAI en indisk LLM (stor språkmodell). Den heter Nanda och har 87 miljarder vikter. Den tränades upp på en Condor Galaxy.