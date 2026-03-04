JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi

Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi

Abu Dhabi-registrerade teknikgruppen G42 köper en stapel av amerikanska Cerebras tallriksstora chips och bygger av dem ett AI-datacenter i Indien med en prestanda på åtta exaflops. 

Observera att det är AI-exaflops som räknas här – operationer på 16-bitars flyttal, och inte klassiska 64-bitare.

Datorn blir en indisk nationell resurs – i ett plan kallad Indien AI Mission – och ett pressmeddelande beskriver satsningen som en ny fas i Indiens AI-infrastrukturutveckling.

Systemet levereras av G42 i partnerskap med MBZUAI och C-DAC (Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence och indiska Centre for Development of Advanced Computing).

Indien och Förenade Arabemiraten har ett bredare partnerskap inom försvar, teknik, rymdfart och energi.

All data ska förbli inom nationell jurisdiktion. Åtkomsten ska vara ”demokratiserad” - tillgänglig för allt från etablerade institutioner till nystartade småföretag. 

Manu Jain, VD för G42 India beskriver AI-superdatorn som en möjlighet för forskare, innovatörer, företag och för landets alla 1,4 miljarder invånare.

– Suverän AI-infrastruktur blir allt viktigare för nationell konkurrenskraft.

Det är inte den första AI-superdator som Cerebras och G42 levererar tillsammans. Arkitekturen heter Condor Galaxy och är skalbar till 36 exaflops.

I december släppte G42 och MBZUAI en indisk LLM (stor språkmodell). Den heter Nanda och har 87 miljarder vikter. Den tränades upp på en Condor Galaxy.

 
Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT
04 mar 2026 08:17 - Tamas Daranyi, Silicon Labs
Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT

AI och IoT är två av de starkaste tekniktrenderna idag. Även om de är olika, överlappar de varandra allt oftare vid kanten av nätverket (edge). AI förbättrar prestanda och ger nya funktioner samtidigt som den introducerar smartare mekanismer för att hantera och till och med minska energiförbrukningen.

Technical PapersLäs mer...
Konferens: Samhällsnyttan med IoT
03 mar 2026 15:35 - Jan Tångring
Konferens: Samhällsnyttan med IoT

Den 19 mars samlas makthavare och experter i Universitetshuset i Uppsala för diskutera digitalisering och samhällsnytta.

NyheterLäs mer...
ASML överväger mer litografi för 3D-stackar
03 mar 2026 15:22 - Per Henricsson
ASML överväger mer litografi för 3D-stackar

Nederländska ASML har en monopolliknande ställning inom litografimaskiner för halvledartillverkning. Företaget överväger att använda sitt kunnande för att utveckla litografimaskiner för 3D-byggsätt, skriver nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
Vertikal odling 2.0 gror i Uppsala
03 mar 2026 11:26 - Jan Tångring
Vertikal odling 2.0 gror i Uppsala

Efter snart ett decennium närmar sig Deliplant kommersialisering av sina automatiska växthus. Plantorna växer i tre dimensioner. Allt från sådd till skörd hanteras av robotar.

REPORTAGELäs mer...
Ericsson och Nokia i samarbete om optimeringsappar
03 mar 2026 09:11 - Per Henricsson

Telekomjättarna Nokia och Ericsson har kommit överens om att samarbeta kring intelligent automation för radionätet, RAN. Företagens appar för olika typer av optimeringar, så kallade rAPP, ska gå att köra på respektive företags ”operativsystem”, SMO:er (Service Management and Orchestration).

NyheterLäs mer...
Halvbrygga med GaN-drivare
02 mar 2026 12:45 - Per Henricsson
Halvbrygga med GaN-drivare

Två 600 V GaN-switchar i ett halvbryggsutförande tillsammans med integrerade gatedrivare för både högspännings- och lågspänningssidorna samt en bootstrap-diod. Tanken från Infineon med de nya produkterna är att förenkla för alla som designar kraftelektronik.

ProduktLäs mer...
Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator
02 mar 2026 11:36 - Jan Tångring
Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator

Ingenjörsföretaget 10xEngineers har porterat sin ANN-kompilator Baltoro till Andes vassaste Risc V-kärna. Så nu kan du få effektiva implementeringar av både datorseende och LLM:er (stora språkmodeller).

ProduktLäs mer...
Aliro: Din nyckel till alla dörrlås
02 mar 2026 11:25 - Per Henricsson
Aliro: Din nyckel till alla dörrlås

Glöm nycklar och taggar, håll bara upp mobilen mot läsaren så öppnas dörren. Bakom den nya Aliro-standarden finns organisationen CSA, Connectivity Standards Alliance, som bland annat utvecklat Matter-standarden.

NyheterLäs mer...
Ericsson testar 6G i USA
02 mar 2026 08:43 - Per Henricsson
Ericsson testar 6G i USA

En stor språkmodell i molnet som styr robotar via en upp- och nedlänk på nytt spektrum på centimetervågsområdet. Ericsson kallar demonstrationen på sitt amerikanska huvudkontor i Plano, Texas, där även video skickades på länken, för det första riktiga 6G-testet som företaget genomfört.

NyheterLäs mer...
En wifi för din gamla hifi
02 mar 2026 08:34 - Jan Tångring
En wifi för din gamla hifi

Som en Sonoshögtalare, inklusive multiroom, men den använder din existerande stereo. Tändsticksasken är svensk och började säljas i slutet av julhandeln efter två års utveckling. Vi pratar med vd för Atonemo, Leo Ballesteros.

REPORTAGELäs mer...
Lyten har köpt Northvolt
27 feb 2026 15:40 - Jan Tångring
Lyten har köpt Northvolt

Efter månader av finansieringsutmaningar har amerikanska Lyten till slut genomfört sitt utlovade köp av resurser från svenska konkursade Northvolt. Cellfabriken ska inleda produktion så fort som möjligt och kommer även överraskande att få en ny granne – ett datacenter.

NyheterLäs mer...
En vecka till största inbyggnadsmässan
27 feb 2026 15:02 - Per Henricsson
En vecka till största inbyggnadsmässan

Den 10 mars öppnar Embedded World i tyska Nürnberg, världens största mässa för inbyggda system. Elektroniktidningen kommer att vara på plats för att bevaka eventet.

NyheterLäs mer...
AI i allt Ericsson lanserar
27 feb 2026 10:28 - Per Henricsson
AI i allt Ericsson lanserar

De nya radioprodukter och den mjukvara som Ericsson visar upp på MWC i Barcelona nästa vecka är ”AI-redo” vilket ska ge bättre prestanda i upplänken, sänka kostnaderna för operatörerna och öka energieffektiviteten. En viktig komponent är företagets asicar som kompletterats med neuronkärnor för att effektivare kunna köra inferenser långt ut i nätet.

NyheterLäs mer...
Mouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant
27 feb 2026 09:45 - Mark Patrick, Mouser Electronics
Mouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant

Marknaden för smarta hem har formats av proprietära ekosystem som Amazon Alexa, Google Home och Apple Homekit. Även om dessa varit framgångsrika, är de ofta begränsade av leverantörslåsning och interoperabilitet – faktorer som gör dem mindre lämpliga för användare som söker mer avancerade eller unika installationer.

Technical PapersLäs mer...
REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen
27 feb 2026 11:25 - Jan Tångring
REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen

Det går att dölja sig för ­radar med hjälp av grafen. Det har Linköpings­företaget Grafren upptäckt och lägger nu merparten av sin tid på marknadsföring av stealthteknik. Alla de stora försvarsföretagen sägs vara intresserade.

REPORTAGELäs mer...
Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark
26 feb 2026 13:51 - Per Henricsson
Europeiska mönsterkort fortsätter att tappa mark

Borde vi fira att de europeiska mönsterkortstillverkarna växte med 2,4 procent i fjol? Det frågar sig Dieter Weiss retoriskt. Han är en av författarna till den årliga rapporten från Data4PCB om Europas mönsterkortsindustri. Som jämförelse växte den globala marknaden med 11 procent i fjol.

NyheterLäs mer...
Nominera din kvinnliga förebild
26 feb 2026 11:26 - Per Henricsson
Nominera din kvinnliga förebild

År 2023 utsågs Helene Winberg, vd på kontraktstillverkaren Frontside, till Årets kvinnliga förebild. 2024 blev det Svensk Elektroniks ordförande Sofia Persson Björk. I fjol gick priset till Susanna Holmstrand som arbetar som inköpare av elektronikkomponenter på Volvo Cars. Nu har du chansen att kora din favorit till priset, som delas ut på Elektronikmässan i april.

NyheterLäs mer...
Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI
26 feb 2026 11:09 - Umeå universitet / Elektroniktidningen
Umeå: Kraftvärmeverk ska styras av ansvarsfull AI

Umeå universitet och Umeå Energi utvecklar ett AI-baserat beslutsstödsystem för Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Det ska stärka tillförlitligheten men samtidigt uppfylla EU:s strikta krav på hur AI får användas.

NyheterLäs mer...
Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar
26 feb 2026 10:39 - Ulf Seijmer, Induo och AKKR8
Induo: IoT-data som bevis i brottsutredningar

Under de senaste tio–femton åren har våra byggnader fått en puls. Sensorer, loggar och styrsystem producerar en ständig ström av data som beskriver vad som faktiskt sker. Den här utvecklingen har gjort fastighets­automation till en allt viktigare källa för forensiskt arbete.

Technical PapersLäs mer...
Claude hittade andras buggar – missade sin egen
26 feb 2026 09:16 - Jan Tångring
Claude hittade andras buggar – missade sin egen

Ett cybersäkerhetsföretag har hittat ett säkerhetshål i amerikanska AI-bolaget Anthropics AI-baserade utvecklingsmiljö Claude. Det är lite pinsamt eftersom Claude har egna verktyg som söker efter sårbarheter i kod — varför hittade Claude inte sin egen sårbarhet?

NyheterLäs mer...
