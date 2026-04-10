Ledtider och priser drar iväg

Det är inte som 2021 då alla typer av komponenter var svåra att få tag på, men ledtiderna har dragit iväg för många produkter samtidigt som priserna ökar. Allt fler distributörer varnar nu för att det börjar bli problem.

AI-vågen har inte bara lett till prisökningar och brist på minnen, även tillverkare av helt andra kretsar prioriterar om för att få sin del av kakan.

ST Microelectronics vd citeras av många från en presentation i mars där han sade att ledtiderna för styrkretsar startar på 10–14 och går upp till 28 veckor. Vissa modeller till bilindustrin kan ha så mycket som 55 veckor.

Bland annat den svenska distributören J2 Sourcing har siffrorna i sitt senaste nyhetsbrev.

Där framgår det också att Texas Instruments höjde priserna mellan 15 och 85 procent den 1 februari medan Analog Devices gjorde motsvarande drag redan den 1 februari.

Enligt sajten Amble Elec höjde ADI priserna med i snitt 15 procent, och vissa kretsar till militära tillämpningar ökade runt 30 procent.

Tittar man på enklare komponenter som MOSFET:ar ligger ledtiderna i snitt på 25 veckor vilket är det högsta värdet sedan juli 2024, enligt investing.com. För Diodes, Vishay och Onsemi handlar det om 37, 32 respektive 26 veckor.

Konflikten kring Nexperia ser inte heller ut att få någon lösning i närtid. Frågan är uppe i en nederländsk domstol samtidigt som den europeiska delen av företaget skalar upp kapslingkapaciteten utanför Kina och den kinesiska delen försöker dra igång tillverkning av halvledarkomponenter för att ha någonting att kapsla.

LCD-drivare ligger på 25 veckor, samma nivå som i augusti 2023, medan Onsemis kiselkarbidprodukter har en vecka kortare ledtid, det vill säga 24 veckor. Däremot är företagets AD- och DA-omvandlare stabila med 13 respektive 17 veckor, noterar investing.com.

AMD:s FPGA:er har dragit iväg och ligger på 40 veckor vilket är samma nivå som i januari 2023.

Det finns också uppgifter om att de allt längre ledtiderna och snabba prisökningarna har lett till att offerterna numera bara gäller under en kort tid. För större företag kan det vara ett problem eftersom beslutsvägarna är långsamma.

Sårbara amerikanska styrsystem under attack
10 apr 2026 10:04 - Jan Tångring
Sårbara amerikanska styrsystem under attack

Kritisk infrastruktur i USA har drabbats av driftavbrott efter cyberangrepp som uppenbarligen är kopplade till Irankriget. FBI och andra amerikanska myndigheter uppmanar industrin att säkra sina automationssystem.

Wifi 7 med AI-accelerator
10 apr 2026 08:05 - Per Henricsson
Wifi 7 med AI-accelerator

EMBEDDED WORLD:
Wifi 7, BLE 6 och Zigbee på banden 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz liksom en Cortex M52 med Helium och en AI-accelerator i form av U55. SYN765x från amerikanska Synaptics passar för bland annat intelligenta tvättmaskiner, säkerhetskameror, rumstermostater, laddboxar och enklare styrsystem i industrin.

52 veckors leveranstider på minne
09 apr 2026 13:43 - Veijo Ojanperä

Minnestillgången har kollapsat i en omfattning som förvånar även erfarna branschaktörer. Läget är katastrofalt. 

En eftermiddag om cybersäkerhet
09 apr 2026 10:58 - Per Henricsson
En eftermiddag om cybersäkerhet

Den 27 maj arrangerar branschföreningen Svensk Elektronik en halvdag i Stockholm baserad på den nya handboken om cybersäkerhet.

Anritsu börjar sälja TTi
09 apr 2026 09:48 - Per Henricsson
Anritsu börjar sälja TTi

Japanska instrumenttillverkaren Anritsu har tecknat ett försäljningsavtal med brittiska Thurlby Thandar Instruments (TTi). Avtalet gäller Europa och breddar Anritsus portfölj bortom kommunikationstest till att även omfatta generella test- och mätinstrument.

Waymo gasar i Nashville, bromsas i New York
09 apr 2026 08:22 - Jan Tångring
Waymo gasar i Nashville, bromsas i New York

I veckan tar Waymos robotaxi emot sina första betalande passagerare i Nashville. Samtidigt har Waymos testtillstånd gått ut i New York – utan att förnyas.

Störst i världen på LoRaWAN
09 apr 2026 08:07 - Per Henricsson
Störst i världen på LoRaWAN

Det krävs volym för att få lönsamhet i IoT. Svenska Netmore finns därför i 18 länder, har över 14 miljoner uppkopplade enheter i egna nät och är världens största LoRaWAN-operatör. I ytterligare ett 50-tal länder används bolagets plattform av andra operatörer. För-värvet av franska Actility i början av året har dessutom stärkt plattformserbjudandet.

Intel ansluter till Musks Terafab
08 apr 2026 09:43 - Per Henricsson
Intel ansluter till Musks Terafab

I en tweet på X skriver Intel att Elon Musk besökt företagets campus under helgen och att bolaget ställer sig bakom hans planer på en Terafab. Vad det innebär praktiskt framgår dock inte.

Finska kvantbolaget tar in en halv miljard
08 apr 2026 08:44 - Per Henricsson
Finska kvantbolaget tar in en halv miljard

Det finska kvantdatorbolaget IQM vill noteras på Nasdaq-börsen i New York. Som ett led i processen fyller företaget på kassan med 50 miljoner euro, cirka 550 miljoner kronor till en värdering om 1,8 miljarder dollar.

Nya problemet: AI hittar för många fel
08 apr 2026 08:37 - Jan Tångring

De dåliga AI-genererade felrapporter som brukade fylla inkorgen på öppenkodsprojektet Curl har under loppet av några månader blivit – bra. Och de är så många att det är ett problem att hinna hantera dem. Det rapporterar projektets svenska förvaltare Daniel Stenberg.

Mikrokammen ersätter 30 lasrar
08 apr 2026 08:03 - Per Henricsson
Mikrokammen ersätter 30 lasrar

Skicka in laserljus i en kavitet tillverkad i kiselnitrid, en mikrokam, så omvandlas större delen av energin till 10, 20, 30 eller fler våglängder.

Dags att nominera!
07 apr 2026 13:22 - Per Henricsson
Dags att nominera!

Nu är ansökan öppen till Skapapriset 2026, Sveriges största innovationspris, samt Skapa-talang för unga innovatörer. Senast den 31 maj ska ditt förslag vara inskickat.

Sex pilotlinor för kvant
07 apr 2026 11:39 - Per Henricsson
Sex pilotlinor för kvant

Spins, eller Semiconductor Pilot Line for Industrial Quantum NanoSystems är en av Europas sex pilotlinor för kvantteknik. Belgiska Imec är koordinator och värd för konsortiet som samlar 25 europeiska forskningsorganisationer, industripartners och akademiska forskargrupper.

Tillbaka till kiselkarbidrötterna
07 apr 2026 09:16 - Per Henricsson
Tillbaka till kiselkarbidrötterna

Forskningsinstitutet Rise har tagit över den epitaxilina som amerikanska Coherent lämnade kvar i Electrumlabbet i Kista när verksamheten avvecklades i våras. Tillsammans med det egna kunnandet inom kiselkarbid finns nu allt som behövs för att utveckla och tillverka avancerade kraftkomponenter till applikationer som kräver spänningar över 3,3 kV, främst tåg och produkter för elnätet.

Ingen vill berätta hur ofta robotaxi får hjälp
07 apr 2026 07:58 - Jan Tångring
Ingen vill berätta hur ofta robotaxi får hjälp

Varken Tesla eller Waymo vill avslöja hur ofta mänskliga assistenter rycker in för att guida deras robotaxibilar i kniviga situationer. En amerikansk senator har ställt frågan. Han arbetar med ett lagförslag som tvingar självkörningsutvecklare att lägga korten på bordet.

Rimaster köper Konprod
02 apr 2026 14:07 - Per Henricsson
Rimaster köper Konprod

Kontraktstillverkaren Rimaster i Rimforsa har köpt Konprod i Åtvidaberg. Företaget har 40 anställda och omsätter cirka 60 miljoner kronor.

Japanskt neuronnätschip i 1,4 nm om tre år
02 apr 2026 10:39 - Jan Tångring

Japanska Fujitsu utvecklar en NPU (neuronnätsprocessor) för inferenser på japanska Rapidus 1,4 nm-process. Statliga strategiska finansiären Nedo tar merparten av notan på 3,4 miljarder kronor.

Kineserna som äter Nvidias lunch
02 apr 2026 09:35 - Jan Tångring

Huawei, Alibaba, Baidu, Cambricon, Hygon, MetaX och Iluvatar – i den ordningen – tog tillsammans 41 procent av den kinesiska AI-chipmarknaden i fjol. Amerikanska Nvidia var fortfarande större än dem alla tillsammans, med 55 procent.

Intel köper tillbaka fabriken på Irland
02 apr 2026 09:36 - Per Henricsson
Intel köper tillbaka fabriken på Irland

År 2024 köpte ett konsortium av investerare med Apollo Global Management i spetsen 49 procent av Intels halvledarfabrik på Irland för 11,2 miljarder dollar. Nu köper Intel tillbaka den för 14,2 miljarder dollar.

