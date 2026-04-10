Ledtider och priser drar iväg

Det är inte som 2021 då alla typer av komponenter var svåra att få tag på, men ledtiderna har dragit iväg för många produkter samtidigt som priserna ökar. Allt fler distributörer varnar nu för att det börjar bli problem.

AI-vågen har inte bara lett till prisökningar och brist på minnen, även tillverkare av helt andra kretsar prioriterar om för att få sin del av kakan.

ST Microelectronics vd citeras av många från en presentation i mars där han sade att ledtiderna för styrkretsar startar på 10–14 och går upp till 28 veckor. Vissa modeller till bilindustrin kan ha så mycket som 55 veckor.

Bland annat den svenska distributören J2 Sourcing har siffrorna i sitt senaste nyhetsbrev.

Där framgår det också att Texas Instruments höjde priserna mellan 15 och 85 procent den 1 februari medan Analog Devices gjorde motsvarande drag redan den 1 februari.

Enligt sajten Amble Elec höjde ADI priserna med i snitt 15 procent, och vissa kretsar till militära tillämpningar ökade runt 30 procent.

Tittar man på enklare komponenter som MOSFET:ar ligger ledtiderna i snitt på 25 veckor vilket är det högsta värdet sedan juli 2024, enligt investing.com. För Diodes, Vishay och Onsemi handlar det om 37, 32 respektive 26 veckor.

Konflikten kring Nexperia ser inte heller ut att få någon lösning i närtid. Frågan är uppe i en nederländsk domstol samtidigt som den europeiska delen av företaget skalar upp kapslingkapaciteten utanför Kina och den kinesiska delen försöker dra igång tillverkning av halvledarkomponenter för att ha någonting att kapsla.

LCD-drivare ligger på 25 veckor, samma nivå som i augusti 2023, medan Onsemis kiselkarbidprodukter har en vecka kortare ledtid, det vill säga 24 veckor. Däremot är företagets AD- och DA-omvandlare stabila med 13 respektive 17 veckor, noterar investing.com.

AMD:s FPGA:er har dragit iväg och ligger på 40 veckor vilket är samma nivå som i januari 2023.

Det finns också uppgifter om att de allt längre ledtiderna och snabba prisökningarna har lett till att offerterna numera bara gäller under en kort tid. För större företag kan det vara ett problem eftersom beslutsvägarna är långsamma.