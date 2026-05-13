Telenor knoppar av IoT-verksamheten

Investmentbolaget Verdane köper 50 procent av den norska mobiloperatören Telenors IoT-verksamhet. Connexion ska från och med nu drivas som ett separat bolag och har 31 miljoner uppkopplade enheter i över 200 länder.

Connexion omsatte 1,3 miljarder svenska kronor i fjol med ett resultat på EBITDA-nivå på cirka 415 miljoner kronor. Affären värderar Connexion till 7,5 miljarder svenska kronor.

Verdane ska betala Telenor cirka 3,8 miljarder kronor kontant men ställer också ut en säljarrevers på cirka 0,8 miljarder kronor.

Telenor och Verdane förbinder sig dessutom att investera 2 miljarder kronor vardera i bolagets vilket för Telenors del motsvarar ungefär hälften av den likvid som erhålls initialt i transaktionen.

Affären förväntas slutföras innan årets slut.