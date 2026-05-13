Milstolpe: Google hittade AI-skapad cyberattack

För första gången har Googles cybersäkerhetsgrupp GTIG stött på vad som ser ut att vara en nolldagsattack skapad av AI. GTIG tror att AI är hjärnan på grund av det idiomatiska språkbruket och på grund av buggens natur. AI används allt mer offensivt, enligt GTIG.

Följande utspelade sig någon gång mellan februari och maj, enligt en rapport från Googles cybersäkerhetsgrupp.

Det fanns en bugg i ett icke namngivet webbaserat adminstrations­verktyg: det gick att åsidosätta två­faktors­autentisering.

Någon hittade buggen – med hjälp AI. Samma någon – också med hjälp av AI – skrev ett pythonskript som gick till attack via buggen. Och planerade att sätta in skriptet i en bred attack mot adminstrationsverktyget.

Då red GTIG (Google Threat Intelligence Group) in som kavalleriet i sista minuten och informerade projektet, så att buggen kunde lagas.

Det som är anmärknings­värt är att det var AI som både hittade buggen och skapade en attack som utnyttjade koden. Det är första gången som GTIG säger sig ha sett detta.

Att AI var hjärnan bakom kvalifi­cerar GTIG med ett ”troligen”.

Det kallas för en ”nolldagsattack” – eftersom sårbarheten varit allmänt känd i noll dagar när den användes. Nolldagsattacker får just nu uppmärksamhet på grund av att amerikanska AI-jätten Anthropic presenterat en agent baserad på sin LLM Mythos, och den ska sitta på en oöverträffad förmåga att hitta och utnyttja nolldagssårbarheter.

Enligt Antropic väntar en våg av AI-skapade cyberattacker – om mellan ett halvår och ett år, då andra LLM:er hunnit ikapp Mythos.

GTIG:s fynd visar att det inte stämmer. Det finns inget andrum på sex månader. AI-attacker sker redan nu.

Vilken LLM som var hjärnan bakom attacken skriver GTIG inget om. Bara att det troligen inte var Googles egen Gemini.

GTIG ser spåren efter AI i det överdrivet pedagogiska språket och på att pythonkoden följer konventioner som man ofta ser i AI-genererad kod.

Och så fanns där en hallucina­tion.

Enligt GTIG är buggen dessutom av ett slag som AI-buggbottar tros vara duktiga på att hitta, och som andra buggverktyg som fuzzing och klassisk statisk kodanalys är svaga på.