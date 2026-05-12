Mer prishöjningar att vänta

Både NXP och TI kommer att höja priserna en andra gång i år, rapporterar analyshuset Trendforce. Många andra halvledartillverkare passar på nu när efterfrågan tagit fart.

Trendforce har gått igenom artiklar från Sina, eTime, Reuters, EE Times China och Commercial Times som innehåller information om prishöjningar.

Enligt artiklarna kommer NXP att höja priset på många komponenter från 1 juni medan TI:s prishöjningar införs i juli. Bägge bolagen har redan höjt en gång i år och dessutom höjde de priserna i fjol.

Höjningarna motiveras med en kombination av ökande kostnader på insatsvaror, energi och löner.

Exakt nivå varierar mellan produktkategorier men kan för TI handla om så mycket som 15 procent till 85 procent.

Andra företag som enligt artiklarna höjt priserna i år är Intel och ST Microelectronics.