T&E: Försvagade CO2-krav hotar EU:s elbilsekosystem

34 cellfabriker färre i Europa år 2030 – Transport & Environment har försökt kvantifiera effekterna av att försöken från den europeiska bilindustrin att få respit med elektrifieringen.

Trots en serie misslyckade cellfabriks­projekt – från Northvolt till Morrow – växer det sakta men säkert upp ett ekosystem för batteri­bilar i Europa, inte bara för löpsedlarnas battericellsfabriker, utan för hela cirkeln från råmaterial till återvinning.

Men nu lobbar delar av bil­industrin för att få mer tid att vinka adjö till sin klimat­förstörande fossilbilsflotta.

T&E sätter i en rapport siffror på hur mycket detta kommer att slå mot den europeiska elektri­fierings­industrin – om lobbyn lyckas.

För det första vill lobbyn räkna kvoter på ett femårigt medel­värde för 2030, istället för att sätta ett hårt årsmål. För det andra vill den se en försvagning av 2035-målet.

Om lobbyn är framgångsrik kan elbilsproduktionen i EU halveras till 3,7 miljoner fordon 2030 jämfört med dagens prognoser. Det har T&E räknat ut.

Den europeiska produktions­kapaciteten för battericeller skulle då krympa med mer än två tredjedelar, motsvarande 47 000 jobb eller 1 dryg TWh eller 34 stycken ”Northvoltfabriker” som rapporten kallar dem (men huvudmännen är de kända namnen från Europa, Indien, Kina, Sydkorea, USA, et cetera).

Lokal katodtillverkning skulle gå ner från idag planerade två tredjedelar av Europas behov år 2030 till tio procent.

Rapporten innehåller fina kartor över aktuella projekt inom cellfabriker och andra delar av elbilsekosystemet.

Utöver konsekvenserna för batteriindustrin skulle de för­svagade målen kosta EU 50 miljarder euro i extra oljeimport mellan 2026 och 2035.

EU-parlamentet och medlems­länderna debatterar för när­varande ett förslag från EU-kommissionen om att lätta på CO2-kraven.

T&E – också den en lobby­orga­nisation, men på miljö­organisa­tionernas sida – uppmanar beslutsfattarna att avvisa alla försvagningar av 2030-målet och att hålla fast vida att inga nya bilar med förbränningsmotor får säljas år 2035 i EU.