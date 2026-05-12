T&E: Försvagade CO2-krav hotar EU:s elbilsekosystem

34 cellfabriker färre i Europa år 2030 – Transport & Environment har försökt kvantifiera effekterna av att försöken från den europeiska bilindustrin att få respit med elektrifieringen.

Trots en serie misslyckade cellfabriks­projekt – från Northvolt till Morrow – växer det sakta men säkert upp ett ekosystem för batteri­bilar i Europa, inte bara för löpsedlarnas battericellsfabriker, utan för hela cirkeln från råmaterial till återvinning.

Men nu lobbar delar av bil­industrin för att få mer tid att vinka adjö till sin klimat­förstörande fossilbilsflotta. 

T&E sätter i en rapport siffror på hur mycket detta kommer att slå mot den europeiska elektri­fierings­industrin – om lobbyn lyckas.  

För det första vill lobbyn räkna kvoter på ett femårigt medel­värde för 2030, istället för att sätta ett hårt årsmål. För det andra vill den se en försvagning av 2035-målet.

Om lobbyn är framgångsrik kan elbilsproduktionen i EU halveras till 3,7 miljoner fordon 2030 jämfört med dagens prognoser. Det har T&E räknat ut.

Den europeiska produktions­kapaciteten för battericeller skulle då krympa med mer än två tredjedelar, motsvarande 47 000 jobb eller 1 dryg TWh eller 34 stycken ”Northvoltfabriker” som rapporten kallar dem (men huvudmännen är de kända namnen från Europa, Indien, Kina, Sydkorea, USA, et cetera).

Lokal katodtillverkning skulle gå ner från idag planerade två tredjedelar av Europas behov år 2030 till tio procent.

Rapporten innehåller fina kartor över aktuella projekt inom cellfabriker och andra delar av elbilsekosystemet.

Utöver konsekvenserna för batteriindustrin skulle de för­svagade målen kosta EU 50 miljarder euro i extra oljeimport mellan 2026 och 2035.

EU-parlamentet och medlems­länderna debatterar för när­varande ett förslag från EU-kommissionen om att lätta på CO2-kraven. 

T&E – också den en lobby­orga­nisation, men på miljö­organisa­tionernas sida – uppmanar beslutsfattarna att avvisa alla försvagningar av 2030-målet och att hålla fast vida att inga nya bilar  med förbränningsmotor får säljas år 2035 i EU.

Luftskepp ger mobiltäckning
12 maj 2026 09:33 - Per Henricsson
Luftskepp ger mobiltäckning

Tillsammans med det finska uppstartsföretaget Kelluu har Telia visat att det går snabbt att sätta upp ett mobilnät med hjälp av basstationer i vätgasfyllda luftskepp. Anslutningen till kärnnätet skapades med hjälp av en satellitlänk.

Mythos har hittat defekt i Curl
11 maj 2026 16:05 - Jan Tångring
Mythos har hittat defekt i Curl

Den stora stygga språkmodellen Mythos från amerikanska AI-jätten Anthropic har hittat en (1) sårbarhet i det svenska öppenkodsprojektet Curl. Daniel Stenberg, projektets förvaltare, hade tagit spjärn för många fler.

Ams säljer CMOS-sensorerna
11 maj 2026 13:14 - Per Henricsson
Ams säljer CMOS-sensorerna

I april förra året presenterade halvledartillverkaren Ams Osram en plan för att minska skuldberget genom att sälja vissa affärsområden. Några månader senare såldes verksamheten inom industribelysning för 114 miljoner euro och i början av februari avyttrades verksamheten inom icke-optiska sensorer och analogteknik till tyska Infineon för 570 miljoner euro. Nu säljs bildsensorerna i CMOS för 40 miljoner euro.

Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen
11 maj 2026 10:53 - Per Henricsson
Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen

Kemikalieinspektionens kontroll under fjolåret av billig hemelektronik visade att 30 procent av de granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen. Resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med de senaste fem åren.

En heldag om nanofotonik
11 maj 2026 09:25 - Per Henricsson
En heldag om nanofotonik

Forskningsinstitutet Rise har under ett antal år arrangerat en kort webbkurs om nanofotonik. Den 27 maj blir det en kostnads­fri heldag i Electrum­labbet i Kista där teori varvas med praktiska övningar.

Adaptivt batteri sänkte effekttopparna med fjärdedel
08 maj 2026 15:32 - Jan Tångring
Adaptivt batteri sänkte effekttopparna med fjärdedel

Ett batteristyrsystem baserat på förstärkningsinlärning sänkte de rörliga elkostnaderna med 2–3 procent och effekttopparna med upp till 24 procent. Forskare vid Karlstads universitet testade tekniken i ett växthus med sol­celler. 

320 miljoner till flexibel elanvändning
08 maj 2026 15:08 - Per Henricsson
320 miljoner till flexibel elanvändning

Chalmers Industriteknik har mobiliserat närmare 50 aktörer i en satsning på över 300 miljoner kronor som ska göra det möjligt för industrin att styra sin elanvändning, skapa innovation, frigöra kapacitet i elnäten och bidra till ett mer flexibelt energisystem. Det blir praktiska demonstrationer i industrimiljöer runt om i Sverige.

FCC vill förbjuda tester från Kina
08 maj 2026 11:25 - Per Henricsson
FCC vill förbjuda tester från Kina

Runt 75 procent av all elektronik som importeras till USA stödjer sig på testning utförd i Kina och Hong Kong för att visa att den uppfyller relevanta krav. FCC, Federal Communications Commission, vill stoppa det genom att bara godkänna tester utförda i USA och Europa.

Teracom lobbar för 5G-broadcast
08 maj 2026 08:58 - Per Henricsson
Teracom lobbar för 5G-broadcast


Hur når man medborgarna med varningar när mobilnätet är överbelastat eller Internet ligger nere? Statliga Teracoms svar stavas 5G-broadcast, textmeddelanden över mobilnätet som skickas till alla mobiler inom ett visst geografiskt område.

Prevas gör självkalibrering till Bluetest
07 maj 2026 19:28 - Per Henricsson
Prevas gör självkalibrering till Bluetest

Konsultbolaget Prevas ska utveckla ett tillval till Göteborgsföretaget Bluetests modväxlande kammare i form av ett självkalibreringssystem. Kammaren används för att testa små produkter med Bluetooth och wifi.

Lunds GaN-bolag tar in 37 miljoner
07 maj 2026 14:09 - Per Henricsson
Lunds GaN-bolag tar in 37 miljoner

Uppstartsbolaget Hexagem, som utvecklar en process för att lägga ett högkvalitativt GaN-skikt på kiselwafers, har fyllt på kassan med 3,4 miljoner euro. Såddpengarna ska användas för att skala upp tekniken till sextumsskivor.

Vill bygga europeiskt AI-rack
07 maj 2026 12:39 - Jan Tångring
Vill bygga europeiskt AI-rack

Franska Si Pearl och spanska Semidynamics vill bygga en AI-processor på den förras Arm-cpu och den senares Risc V-ba­se­rade inferensmaskin. De vill utmana amerikanska AI-hård­varu­jätten Nvdia och stämplar sitt samarbete som ett AI-suverä­nitets­projekt.

Nye programchefen för IoT Sverige
07 maj 2026 10:10 - Jan Tångring
Nye programchefen för IoT Sverige

Petter Bertilsson Forsberg är ny programchef för IoT Sverige, efter ett år som strateg inom programmet.

EU-parlamentariker reagerar på Mythos
07 maj 2026 08:43 - Jan Tångring
EU-parlamentariker reagerar på Mythos

Europa är dåligt rustat för att hantera cyberhot från verktyg som Anthropics LLM Mythos. Det säger trettio parlamentariker från sex politiska grupperingar i ett gemensamt upprop till EU-kommissionen.

Norsk gigafabrik i konkurs
07 maj 2026 07:31 - Jan Tångring
Norsk gigafabrik i konkurs


Norska Morrow begär sig i konkurs. Kassan har tagit slut efter att bolagets ekonomiska situation försämrats de senaste månaderna.

Aisle finner fler fel Mythos missat
06 maj 2026 12:36 - Jan Tångring
Aisle finner fler fel Mythos missat


En bugg i operativ­systemet Free BSD ger systemrättigheter. Felet är rättat men den som hittade felet – lilla tjeckiska Aisle – vill att alla ska notera vilken konkurrent som missade det – stora ame­rikanska Anthropic.

Testkör korten i molnet
06 maj 2026 09:59 - Per Henricsson
Testkör korten i molnet


Med ”Digital Test Drive” vill distributören Arrow göra det enklare att testa utvecklingskort med kretsar från Altera, Lattice, NXP och Qualcomm utan att ha fysisk tillgång till dem. Det räcker med en webbläsare och en säker uppkoppling för att testköra korten på distans och dessutom se hur de uppför sig via en videolänk.

AI kan kvalitetsgranska grafen
06 maj 2026 10:07 - Jan Tångring
AI kan kvalitetsgranska grafen


AI och optisk mikroskopi kan komma att användas i en snabb, billig och reproducerbar metod för automatisk kvalitets­granskning av grafenflingor. 

Skyddskrets för litiumjon
06 maj 2026 08:19 - Per Henricsson
Skyddskrets för litiumjon



NB7130 är en liten skyddskrets för saker som drivs av ett litiumjonbatteri med bara en cell. Japanska Nisshinbo pekar ut produkter där hög säkerhet är viktig, exempelvis hörapparater, bärbar medicinsk utrustning, mobiler och handhållna terminaler.

