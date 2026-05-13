Crosscontrol åter i svensk ägo

År 2012 köpte amerikanska Actuant svenska Crosscontrol. Nu tar Scanreco över det Alftabaserade bolaget, som gör displaydatorer för industriella fordon.

Scanreco utvecklar vad som kan kallas trådlösa fjärrkontroller till industriella fordon medan Crosscontrol gör skärmar med datorkraft för styrning av industriella fordon i tillämpningar som containerhantering, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, gruvmaskiner och tåg.

Företaget levererar sina produkter och tjänster till OEM-kunder som John Deere, Atlas Copco, Cargotec och Bombardier.

Produktportföljen består av miljötåliga och avancerade displaydatorer, styrenheter och I/O-enheter. Lösningar för interaktion mellan människa-maskin, baserade på bolagets datorplattform CCpilot, står för största delen av omsättningen.

Tillsammans får företagen runt 600 anställda och en omsättning på 1,4 miljarder kronor.