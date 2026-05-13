Crosscontrol åter i svensk ägo

År 2012 köpte amerikanska Actuant svenska Crosscontrol. Nu tar Scanreco över det Alftabaserade bolaget, som gör displaydatorer för industriella fordon.

Scanreco utvecklar vad som kan kallas trådlösa fjärrkontroller till industriella fordon medan Crosscontrol gör skärmar med datorkraft för styrning av industriella fordon i tillämpningar som containerhantering, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, gruvmaskiner och tåg. 

Företaget levererar sina produkter och tjänster till OEM-kunder som John Deere, Atlas Copco, Cargotec och Bombardier. 

Produktportföljen består av miljötåliga och avancerade displaydatorer, styrenheter och I/O-enheter. Lösningar för interaktion mellan människa-maskin, baserade på bolagets datorplattform CCpilot, står för största delen av omsättningen.

Tillsammans får företagen runt 600 anställda och en omsättning på 1,4 miljarder kronor.

AI ska korta karakterisering till dagar
13 maj 2026 09:05 - Veijo Ojanperä
AI ska korta karakterisering till dagar

Siemens EDA lanserar Solido Characterizer, ett nytt AI-baserat verktyg för karakterisering som skapar standardcellsbibliotek och IP. Bolaget hävdar att det är upp till sju gånger snabbare och att generering av SPICE-baserade Libertyfiler kan kortas från veckor till dagar.

Utveckla för M0+ med hjälp av AI
12 maj 2026 16:40 - Jan Tångring

PIC32CM PL10 – en 32-bitare från Microchip  – har utvecklingsverktyg som tar hjälp av AI. Du kan använda den i responsiva pekgränssnitt och för analogmätningar.

Mer prishöjningar att vänta
12 maj 2026 16:26 - Per Henricsson

Både NXP och TI kommer att höja priserna en andra gång i år, rapporterar analyshuset Trendforce. Många andra halvledartillverkare passar på nu när efterfrågan tagit fart.

T&E: Försvagade CO2-krav hotar EU:s elbilsekosystem
12 maj 2026 14:01 - Jan Tångring
T&E: Försvagade CO2-krav hotar EU:s elbilsekosystem

34 cellfabriker färre i Europa år 2030 – Transport & Environment har försökt kvantifiera effekterna av att försöken från den europeiska bilindustrin att få respit med elektrifieringen.

Luftskepp ger mobiltäckning
12 maj 2026 09:33 - Per Henricsson
Luftskepp ger mobiltäckning

Tillsammans med det finska uppstartsföretaget Kelluu har Telia visat att det går snabbt att sätta upp ett mobilnät med hjälp av basstationer i vätgasfyllda luftskepp. Anslutningen till kärnnätet skapades med hjälp av en satellitlänk.

Mythos har hittat defekt i Curl
11 maj 2026 16:05 - Jan Tångring
Mythos har hittat defekt i Curl

Den stora stygga språkmodellen Mythos från amerikanska AI-jätten Anthropic har hittat en (1) sårbarhet i det svenska öppenkodsprojektet Curl. Daniel Stenberg, projektets förvaltare, hade tagit spjärn för många fler.

Ams säljer CMOS-sensorerna
11 maj 2026 13:14 - Per Henricsson
Ams säljer CMOS-sensorerna

I april förra året presenterade halvledartillverkaren Ams Osram en plan för att minska skuldberget genom att sälja vissa affärsområden. Några månader senare såldes verksamheten inom industribelysning för 114 miljoner euro och i början av februari avyttrades verksamheten inom icke-optiska sensorer och analogteknik till tyska Infineon för 570 miljoner euro. Nu säljs bildsensorerna i CMOS för 40 miljoner euro.

Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen
11 maj 2026 10:53 - Per Henricsson
Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen

Kemikalieinspektionens kontroll under fjolåret av billig hemelektronik visade att 30 procent av de granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen. Resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med de senaste fem åren.

En heldag om nanofotonik
11 maj 2026 09:25 - Per Henricsson
En heldag om nanofotonik

Forskningsinstitutet Rise har under ett antal år arrangerat en kort webbkurs om nanofotonik. Den 27 maj blir det en kostnads­fri heldag i Electrum­labbet i Kista där teori varvas med praktiska övningar.

Adaptivt batteri sänkte effekttopparna med fjärdedel
08 maj 2026 15:32 - Jan Tångring
Adaptivt batteri sänkte effekttopparna med fjärdedel

Ett batteristyrsystem baserat på förstärkningsinlärning sänkte de rörliga elkostnaderna med 2–3 procent och effekttopparna med upp till 24 procent. Forskare vid Karlstads universitet testade tekniken i ett växthus med sol­celler. 

320 miljoner till flexibel elanvändning
08 maj 2026 15:08 - Per Henricsson
320 miljoner till flexibel elanvändning

Chalmers Industriteknik har mobiliserat närmare 50 aktörer i en satsning på över 300 miljoner kronor som ska göra det möjligt för industrin att styra sin elanvändning, skapa innovation, frigöra kapacitet i elnäten och bidra till ett mer flexibelt energisystem. Det blir praktiska demonstrationer i industrimiljöer runt om i Sverige.

FCC vill förbjuda tester från Kina
08 maj 2026 11:25 - Per Henricsson
FCC vill förbjuda tester från Kina

Runt 75 procent av all elektronik som importeras till USA stödjer sig på testning utförd i Kina och Hong Kong för att visa att den uppfyller relevanta krav. FCC, Federal Communications Commission, vill stoppa det genom att bara godkänna tester utförda i USA och Europa.

Teracom lobbar för 5G-broadcast
08 maj 2026 08:58 - Per Henricsson
Teracom lobbar för 5G-broadcast


Hur når man medborgarna med varningar när mobilnätet är överbelastat eller Internet ligger nere? Statliga Teracoms svar stavas 5G-broadcast, textmeddelanden över mobilnätet som skickas till alla mobiler inom ett visst geografiskt område.

Prevas gör självkalibrering till Bluetest
07 maj 2026 19:28 - Per Henricsson
Prevas gör självkalibrering till Bluetest

Konsultbolaget Prevas ska utveckla ett tillval till Göteborgsföretaget Bluetests modväxlande kammare i form av ett självkalibreringssystem. Kammaren används för att testa små produkter med Bluetooth och wifi.

Lunds GaN-bolag tar in 37 miljoner
07 maj 2026 14:09 - Per Henricsson
Lunds GaN-bolag tar in 37 miljoner

Uppstartsbolaget Hexagem, som utvecklar en process för att lägga ett högkvalitativt GaN-skikt på kiselwafers, har fyllt på kassan med 3,4 miljoner euro. Såddpengarna ska användas för att skala upp tekniken till sextumsskivor.

Vill bygga europeiskt AI-rack
07 maj 2026 12:39 - Jan Tångring
Vill bygga europeiskt AI-rack

Franska Si Pearl och spanska Semidynamics vill bygga en AI-processor på den förras Arm-cpu och den senares Risc V-ba­se­rade inferensmaskin. De vill utmana amerikanska AI-hård­varu­jätten Nvdia och stämplar sitt samarbete som ett AI-suverä­nitets­projekt.

Nye programchefen för IoT Sverige
07 maj 2026 10:10 - Jan Tångring
Nye programchefen för IoT Sverige

Petter Bertilsson Forsberg är ny programchef för IoT Sverige, efter ett år som strateg inom programmet.

EU-parlamentariker reagerar på Mythos
07 maj 2026 08:43 - Jan Tångring
EU-parlamentariker reagerar på Mythos

Europa är dåligt rustat för att hantera cyberhot från verktyg som Anthropics LLM Mythos. Det säger trettio parlamentariker från sex politiska grupperingar i ett gemensamt upprop till EU-kommissionen.

Norsk gigafabrik i konkurs
07 maj 2026 07:31 - Jan Tångring
Norsk gigafabrik i konkurs


Norska Morrow begär sig i konkurs. Kassan har tagit slut efter att bolagets ekonomiska situation försämrats de senaste månaderna.

