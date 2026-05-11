Luftskepp ger mobiltäckning överallt

Tillsammans med det finska uppstartsföretaget Kelluu har Telia visat att det går snabbt att sätta upp ett mobilnät med hjälp av basstationer i vätgasfyllda luftskepp. Anslutningen till kärnnätet skapades med hjälp av en satellitlänk.

Demonstrationen skedde under ett försvarsteknikevenemang i Lappland nyligen där en småcellsbasstation från Nokia placerades i ett av Kelluus autonoma, vätgasdrivna luftskepp. En luftburen anslutning till Telias kärnnät etablerades därefter via satellit, vilket möjliggjorde säkra 5G-anslutningar för användare på marken via 3,5 GHz-bandet.

Det behövs inga särskilda terminaler, det räcker med vanliga mobiltelefoner. Lösningen kan också stödja drönare, autonoma fordon och sensorer.

– Basstationen lyfts upp i luften, täcker ett område och kan ligga kvar på plats utan behov av fast infrastruktur, även under arktiska förhållanden. Berg och skogar är inte längre hinder för täckning. Och när behovet av 5G flyttar sig, flyttar även basstationen, säger Kelluus vd Janne Hietala i ett pressmeddelande.

Företaget startade 2018 och har tillverkat runt 20 luftskepp som kan användas för bland annat miljöövervakning, skogsanalys och infrastrukturinspektion.

På senare tid har även militära tillämpningar testats för bland annat störning av satellitpositionering och att sända ut falska positioneringssignaler.