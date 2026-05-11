En heldag om nanofotonik

Forskningsinstitutet Rise har under ett antal år arrangerat en kort webbkurs om nanofotonik. Den 27 maj blir det en kostnads­fri heldag i Electrum­labbet i Kista där teori varvas med praktiska övningar.

Fotonik finns nästan överallt, från kameror och trafikljus till avan­ce­rad medicinsk utrustning och tele­kom­system. Tekniken i sys­te­men skiljer sig åt, men den gemensamma nämnaren är att fotoner används för att ge systemen intelligens.

Den 27 maj visar Rise hur nano­fotoniska sensorer används i verkliga tillämpningar och vilken skillnad kundanpassade komponenter och sensorer kan göra.

Målet är att ge en praktisk förståelse för hur nanofotoniska komponenter (såsom lysdioder och fotodetektorer) och sensorer (till exempel gas- eller bio­sensorer) fungerar, samt visa hur de kan möjliggöra nya produkter och industriella tillämpningar.

Kursen hålls på engelska och ges på plats hos Rise i Kista, Stockholm. Grundläggande kunskap om halvledarmaterial och komponenter är en fördel, men inget krav.

Kursen riktar sig till utvecklings­ingenjörer och affärsutvecklare som vill förstå hur nanofotoniska komponenter och sensorer kan användas i industriella tillämpningar.

Mer information och anmälan finns här (länk).