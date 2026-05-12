Utveckla för M0+ med hjälp av AI

PIC32CM PL10 – en 32-bitare från Microchip – har utvecklingsverktyg som tar hjälp av AI. Du kan använda den i responsiva pekgränssnitt och för analogmätningar.

Kretsen arbetar i 1,8–5,5 V och har inbyggd MVIO för att du ska slippa externa nivåomvandlare. Den har PTC (Peripheral Touch Controller) och 12-bitars AD-omvandlare.

Utvecklingsverktygen är AI-stödda. Du använder MPLAB AI Coding Assistant. Där finns kontextmedveten kodgenerering och du kan be AI om specifikationer istället för att bläddra i datablad.

Du kan även använda tredjepartsverktyg som Microsoft VS Code, IAR Systems, Arm Keil, Segger, Zephyr och Mikroelektronika.

Allt är bakåtkompatibelt. Och framåtkompatibelt – Microchip kommer att lansera nya mikrokontrollrar under de kommande 12 till 18 månaderna – inkluderande både simpla kretsar och kretsar med AI-kapaciteter.

Farnell har PL10 i lager.