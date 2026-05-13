AI ska korta karakterisering till dagar

Siemens EDA lanserar Solido Characterizer, ett nytt AI-baserat verktyg för karakterisering som skapar standardcellsbibliotek och IP. Bolaget hävdar att det är upp till sju gånger snabbare och att generering av SPICE-baserade Libertyfiler kan kortas från veckor till dagar.

Det nya verktyget är den nya generationen av Siemens Solido Characterization Suite och riktar sig både till foundries och interna chiputvecklingsteam. Fokus ligger på den allt tyngre karakteriseringen för moderna processnoder med fler PVT-hörn och processparametrar som varierar från wafer till wafer, plus att matningsspänning och temperatur varierar under drift samtidigt som designmarginalerna blir snävare och det behövs stöd för statistiska variationer, så kallad LVF, Liberty Variation Format.

Siemens delar upp prestandavinsten i två delar. Själva AI-motorn för karakterisering och LVF-hantering ska ge omkring fem gånger snabbare generering av Libertydata. Därtill kommer Solido LibSPICE, en ny SPICE-simulator optimerad för karakterisering, som enligt Siemens adderar ytterligare drygt två gångers förbättring.

Resultatet ska vara att det går upp till sju gånger snabbare i kompletta karakteriseringsflöden.

Karakterisering för att generera standardcellsbibliotek är en flaskhals som vuxit i takt med att processnoderna blivit mer variationskänsliga. LVF-modeller ökar dessutom datamängderna kraftigt eftersom timing och variationer modelleras statistiskt över fler driftpunkter.

Siemens kopplar även verktyget till Solido Analytics för realtidsövervakning, QA och felsökning under pågående körningar. Systemet kan automatiskt trigga en ny körning vid problem i biblioteksgenereringen.

En central del är integrationen med Siemens Fuse EDA AI-plattform. Där används generativ och agentisk AI för att automatisera delar av arbetsflödet kring karakterisering och library-utveckling.

Bolaget beskriver också ett samspel mellan Solido Characterizer och Solido Generator. Tanken är att först skapa ett mindre antal SPICE-baserade referensbibliotek och därefter låta AI-modeller generera ytterligare library-vyer utan full SPICE-simulering.

Global Foundries uppger i samband med lanseringen att bolaget sett 20–30 procents hastighetsökning i sina interna flöden samtidigt som korrelationen mot SPICE-modeller behållits.