FCC vill förbjuda tester från Kina

Runt 75 procent av all elektronik som importeras till USA stödjer sig på testning utförd i Kina och Hong Kong för att visa att den uppfyller relevanta krav. FCC, Federal Communications Commission, vill stoppa det genom att bara godkänna tester utförda i USA och Europa.

Alla produkter som kommunicerar trådlöst måste godkännas av FCC innan de får börja säljas i USA. I praktiken ska tillverkaren kunna visa upp dokumentation och testresultat som visar att produkten följer relevanta standarder.

FCC har en lista på 591 godkända labb varav 129 finns i Kina eller Hong Kong. Hittills har det bara varit labb kopplade till Huawei, ZTE och andra kinesiska företag som finns på USA:s sanktionslista som inte varit godkända.

Nu har FCC röstat för att stoppa alla labb i Kina och Hong Kong. Motivet är rädslan för att de ska släppa igenom säkerhetsluckor eller andra sårbarheter.

Det kommer att ta mellan 60 och 90 dagar innan beslutet träder i kraft och sedan finns en tvåårig övergångsperiod.

Förutom att ändringen kommer att skapa problem för mindre kinesiska tillverkare finns en risk för att amerikanska konsumenter får dyrare produkter. Enligt uppgifter i media tar ett kinesiskt lab mellan 400 och 1300 dollar för ett standardtest medan motsvarande priser i USA ligger på 3000 till 4000 dollar.

FCC har tidigare beslutat att routrar tillverkade i Kina inte får säljas i USA.