320 miljoner till flexibel elanvändning

Chalmers Industriteknik har mobiliserat närmare 50 aktörer i en satsning på över 300 miljoner kronor som ska göra det möjligt för industrin att styra sin elanvändning, skapa innovation, frigöra kapacitet i elnäten och bidra till ett mer flexibelt energisystem. Det blir praktiska demonstrationer i industrimiljöer runt om i Sverige.

Svensk industri elektrifieras men elnäten hinner inte byggas ut i samma tempo. För att undvika att utvecklingen stannar av behövs lösningar som gör att industrin kan använda effekt smartare, flytta laster, dela resurser och avlasta elnäten.

– När tillverkande industri, energiansvariga och nätägare börjar fatta beslut tillsammans, utifrån samma data i realtid, förändras hela sättet vi använder effekt på. Det är så vi bygger ett mer flexibelt och motståndskraftigt energisystem – i praktiken, inte bara i teorin, säger Hanna Persson som är projektledare på Chalmers Industriteknik.

Elflexibel Industri är ett projekt som samlar aktörer från hela värdekedjan – industri, energibolag, elnätsägare, akademi och innovationsmiljöer – och kopplar ihop produktion, effektanvändning och elnät i ett och samma system. All utveckling och lärande sker direkt i verkliga fabriker, industrikluster och energianläggningar, där projektet möter den komplexitet som präglar industrin varje dag.

Av finansieringen på 320 miljoner kronor under tre år bidrar Vinnova med 150 miljoner.

Åtta industridemonstrationer kommer att inkludera funktioner som:

Avancerad mätning och datadelning

AI‑baserad prognostisering

Automatiserad flexibilitetsstyrning

Energidelning mellan företag

Lokal lagring och smart styrning

Nya affärsmodeller och nya roller mellan industri och elnät

Erfarenheterna dokumenteras löpande och delas i gemensamma forum för projektpartners, intressenter och tillkommande potentiella företag samt i ett särskilt lärandespår, vilket gör att arbetssätten snabbt kan skalas vidare nationellt.

Ett centralt inslag är etablering av en nationell digital tvilling – som gör det möjligt att simulera och validera tekniska, marknadsmässiga och regulatoriska lösningar innan de implementeras i verkliga miljöer.