Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen

Kemikalieinspektionens kontroll under fjolåret av billig hemelektronik visade att 30 procent av de granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen. Resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med de senaste fem åren.

– Det är den billiga elektroniken som står för flest brister. Att problemen ligger kvar på samma nivå år efter år är anmärkningsvärt, säger Marcus Hagberg, inspektör på Kemikaliein-spektionen.

Kemikalieinspektionen har granskat drygt 200 elektronikprodukter som hörlurar, lampor och laddkablar.

Bly var det vanligast förekommande förbjudna ämnet. Även mjukgörare och flamskyddsme-del, som ftalater och klorparaffiner, hittades i för höga halter i flera produkter. För den som använder produkterna innebär det ingen akut risk, men långvarig exponering från många olika produkter i vardagen kan påverka människor på sikt. Förekomsten av de här ämnena skapar också problem vid avfallshantering och försvårar hållbar återvinning.

Ett stort problem är också att många importerade produkter med förbjudna ämnen är CE-märkta. CE-märkningen ska sättas på av tillverkaren efter en bedömning av att produkten upp-fyller lagkraven och är säker. Av granskade produkter med brister var mer än 80 procent CE-märkta.

Kemikalieinspektionen genomför årligen granskningar av hemelektronik och en ny granskning har redan påbörjats. Fokus ligger på produktgrupper där brister ofta upptäcks.

Till konsumenter är rådet att välja CE-märkta produkter, gärna från välkända varumärken och att vara uppmärksamma vid köp. Ett mycket lågt pris kan vara en varningssignal eftersom billiga produkter oftare har brister, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Du hittar rapporten här (länk).