JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen

Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen

Kemikalieinspektionens kontroll under fjolåret av billig hemelektronik visade att 30 procent av de granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen. Resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med de senaste fem åren.

– Det är den billiga elektroniken som står för flest brister. Att problemen ligger kvar på samma nivå år efter år är anmärkningsvärt, säger Marcus Hagberg, inspektör på Kemikaliein-spektionen.  

Kemikalieinspektionen har granskat drygt 200 elektronikprodukter som hörlurar, lampor och laddkablar.

Bly var det vanligast förekommande förbjudna ämnet. Även mjukgörare och flamskyddsme-del, som ftalater och klorparaffiner, hittades i för höga halter i flera produkter. För den som använder produkterna innebär det ingen akut risk, men långvarig exponering från många olika produkter i vardagen kan påverka människor på sikt. Förekomsten av de här ämnena skapar också problem vid avfallshantering och försvårar hållbar återvinning.  

Ett stort problem är också att många importerade produkter med förbjudna ämnen är CE-märkta. CE-märkningen ska sättas på av tillverkaren efter en bedömning av att produkten upp-fyller lagkraven och är säker. Av granskade produkter med brister var mer än 80 procent CE-märkta.

Kemikalieinspektionen genomför årligen granskningar av hemelektronik och en ny granskning har redan påbörjats. Fokus ligger på produktgrupper där brister ofta upptäcks.

Till konsumenter är rådet att välja CE-märkta produkter, gärna från välkända varumärken och att vara uppmärksamma vid köp. Ett mycket lågt pris kan vara en varningssignal eftersom billiga produkter oftare har brister, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Du hittar rapporten här (länk).

21 22 # puff advert TME (4)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen
11 maj 2026 10:53 - Per Henricsson
Ingen förbättring: Billig elektronik innehåller ofta förbjudna ämnen

Kemikalieinspektionens kontroll under fjolåret av billig hemelektronik visade att 30 procent av de granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen. Resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med de senaste fem åren.

NyheterLäs mer...
En heldag om nanofotonik
11 maj 2026 09:25 - Per Henricsson
En heldag om nanofotonik

Forskningsinstitutet Rise har under ett antal år arrangerat en kort webbkurs om nanofotonik. Den 27 maj blir det en kostnads­fri heldag i Electrum­labbet i Kista där teori varvas med praktiska övningar.

NyheterLäs mer...
Adaptivt batteri sänkte effekttopparna med fjärdedel
08 maj 2026 15:32 - Jan Tångring
Adaptivt batteri sänkte effekttopparna med fjärdedel

Ett batteristyrsystem baserat på förstärkningsinlärning sänkte de rörliga elkostnaderna med 2–3 procent och effekttopparna med upp till 24 procent. Forskare vid Karlstads universitet testade tekniken i ett växthus med sol­celler. 

NyheterLäs mer...
320 miljoner till flexibel elanvändning
08 maj 2026 15:08 - Per Henricsson
320 miljoner till flexibel elanvändning

Chalmers Industriteknik har mobiliserat närmare 50 aktörer i en satsning på över 300 miljoner kronor som ska göra det möjligt för industrin att styra sin elanvändning, skapa innovation, frigöra kapacitet i elnäten och bidra till ett mer flexibelt energisystem. Det blir praktiska demonstrationer i industrimiljöer runt om i Sverige.

NyheterLäs mer...
FCC vill förbjuda tester från Kina
08 maj 2026 11:25 - Per Henricsson
FCC vill förbjuda tester från Kina

Runt 75 procent av all elektronik som importeras till USA stödjer sig på testning utförd i Kina och Hong Kong för att visa att den uppfyller relevanta krav. FCC, Federal Communications Commission, vill stoppa det genom att bara godkänna tester utförda i USA och Europa.

NyheterLäs mer...
Teracom lobbar för 5G-broadcast
08 maj 2026 08:58 - Per Henricsson
Teracom lobbar för 5G-broadcast


Hur når man medborgarna med varningar när mobilnätet är överbelastat eller Internet ligger nere? Statliga Teracoms svar stavas 5G-broadcast, textmeddelanden över mobilnätet som skickas till alla mobiler inom ett visst geografiskt område.

NyheterLäs mer...
Prevas gör självkalibrering till Bluetest
07 maj 2026 19:28 - Per Henricsson
Prevas gör självkalibrering till Bluetest

Konsultbolaget Prevas ska utveckla ett tillval till Göteborgsföretaget Bluetests modväxlande kammare i form av ett självkalibreringssystem. Kammaren används för att testa små produkter med Bluetooth och wifi.

NyheterLäs mer...
Lunds GaN-bolag tar in 37 miljoner
07 maj 2026 14:09 - Per Henricsson
Lunds GaN-bolag tar in 37 miljoner

Uppstartsbolaget Hexagem, som utvecklar en process för att lägga ett högkvalitativt GaN-skikt på kiselwafers, har fyllt på kassan med 3,4 miljoner euro. Såddpengarna ska användas för att skala upp tekniken till sextumsskivor.

NyheterLäs mer...
Vill bygga europeiskt AI-rack
07 maj 2026 12:39 - Jan Tångring
Vill bygga europeiskt AI-rack

Franska Si Pearl och spanska Semidynamics vill bygga en AI-processor på den förras Arm-cpu och den senares Risc V-ba­se­rade inferensmaskin. De vill utmana amerikanska AI-hård­varu­jätten Nvdia och stämplar sitt samarbete som ett AI-suverä­nitets­projekt.

ProduktLäs mer...
Nye programchefen för IoT Sverige
07 maj 2026 10:10 - Jan Tångring
Nye programchefen för IoT Sverige

Petter Bertilsson Forsberg är ny programchef för IoT Sverige, efter ett år som strateg inom programmet.

NyheterLäs mer...
EU-parlamentariker reagerar på Mythos
07 maj 2026 08:43 - Jan Tångring
EU-parlamentariker reagerar på Mythos

Europa är dåligt rustat för att hantera cyberhot från verktyg som Anthropics LLM Mythos. Det säger trettio parlamentariker från sex politiska grupperingar i ett gemensamt upprop till EU-kommissionen.

NyheterLäs mer...
Norsk gigafabrik i konkurs
07 maj 2026 07:31 - Jan Tångring
Norsk gigafabrik i konkurs


Norska Morrow begär sig i konkurs. Kassan har tagit slut efter att bolagets ekonomiska situation försämrats de senaste månaderna.

NyheterLäs mer...
Aisle finner fler fel Mythos missat
06 maj 2026 12:36 - Jan Tångring
Aisle finner fler fel Mythos missat


En bugg i operativ­systemet Free BSD ger systemrättigheter. Felet är rättat men den som hittade felet – lilla tjeckiska Aisle – vill att alla ska notera vilken konkurrent som missade det – stora ame­rikanska Anthropic.

NyheterLäs mer...
Testkör korten i molnet
06 maj 2026 09:59 - Per Henricsson
Testkör korten i molnet


Med ”Digital Test Drive” vill distributören Arrow göra det enklare att testa utvecklingskort med kretsar från Altera, Lattice, NXP och Qualcomm utan att ha fysisk tillgång till dem. Det räcker med en webbläsare och en säker uppkoppling för att testköra korten på distans och dessutom se hur de uppför sig via en videolänk.

ProduktLäs mer...
AI kan kvalitetsgranska grafen
06 maj 2026 10:07 - Jan Tångring
AI kan kvalitetsgranska grafen


AI och optisk mikroskopi kan komma att användas i en snabb, billig och reproducerbar metod för automatisk kvalitets­granskning av grafenflingor. 

NyheterLäs mer...
Skyddskrets för litiumjon
06 maj 2026 08:19 - Per Henricsson
Skyddskrets för litiumjon



NB7130 är en liten skyddskrets för saker som drivs av ett litiumjonbatteri med bara en cell. Japanska Nisshinbo pekar ut produkter där hög säkerhet är viktig, exempelvis hörapparater, bärbar medicinsk utrustning, mobiler och handhållna terminaler.

ProduktLäs mer...
AI-kodning i Theia lämnar beta
05 maj 2026 14:44 - Jan Tångring
AI-kodning i Theia lämnar beta


I version 1.70 av den grafiska kod­utvecklings­miljön Theia, är AI-stödd kodning inte längre betafunktioner.

ProduktLäs mer...
Försvarets första skarpa satellit
05 maj 2026 11:21 - Per Henricsson
Försvarets första skarpa satellit

Försvarsmaktens första operativa satellit sköts upp i söndags och ska leverera högupplösta bilder från en låg omloppsbana (LEO). Den är en del i det militära rymd­program där Sverige expanderar sin närvaro i rymden med ett tiotal satelliter de kommande åren.

NyheterLäs mer...
Trump sparkar forskningsråd
05 maj 2026 10:30 - Jan Tångring

De 22 medlemmarna i styrelsen för USA:s forskningsstiftelse NSF (National Science Foundation) får sparken av regeringen. Stiftelsen finansierar en fjärdedel av USA:s grundforskning inom teknik och naturvetenskap.  

NyheterLäs mer...
“Tallriksprocessorn” vill ta in 3,5 miljarder dollar
05 maj 2026 09:46 - Per Henricsson
“Tallriksprocessorn” vill ta in 3,5 miljarder dollar

Amerikanska Cerebras, som tillverkar AI-chip av kompletta waferskivor, tar ytterligare ett steg mot en börsnotering. Värderingen kan landa på så mycket som 26,6 miljarder dollar och företaget vill fylla på kassan med upp till 3,5 miljarder dollar i samband med noteringen, skriver CNBC.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)